Burgemeester, schepenen en raadsleden Jabbeke leggen eed af: meer dan de helft voor het eerst in de gemeenteraad

Jabbeke installeerde als een van de eerste gemeenten de nieuwe gemeenteraad. Maandag legden burgemeester, schepenen en raadsleden hun eed af. Met een nieuwe coalitie en met flink wat nieuwkomers waait er meteen een frisse wind doorheen de gemeenteraad.

Een generatie politici die afscheid namen bij CD&V en het verlies van de absolute meerderheid waardoor ook N-VA-Visie aan de macht komt: niet alleen de gemeenteraad, maar ook het schepencollege is flink veranderd. Stemmenkanon Frank Casteleyn (CD&V+) volgt zichzelf op als burgemeester, met een uitgebreid takenpakket: algemeen beleid, veiligheid, openbare orde, feestelijkheden, personeel en ICT.

Schepenen

Zijn partijgenoot Claudia Coudeville wordt eerste schepen. Zij wordt verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, milieu, financiën, bevolking, burgerlijke stand en fairtrade en korte keten.

Piet Berton, de lijsttrekker van N-VA-Visie, wordt de tweede schepen en krijgt de bevoegdheden communicatie, sport, cultuur, erfgoed, jeugd en toerisme. Een fiks en uitdagend pakket voor de Stalhillenaar.

Chris Bourgois wordt dan weer schepen van patrimonium en aankoopbeleid, middenstand, economie, land- en tuinbouw, dierenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking.

Philippe Vandaele, nieuw in de raad, is de tweede schepen van N-VA-Visie in de nieuwe coalitie van Jabbeke. Hij krijgt de bevoegdheden publieke ruimte, openbare werken, groen en mobiliteit.

Wim Vandenberghe (CD&V+) wordt tot slot schepen van wonen en sociale zaken. Geert Orbie wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Raadsleden

Maar liefst 12 van de 23 raadsleden zijn nieuw in de raad. Voor CD&V zijn dat Danny Serpieters, Matthias Vanhessche, Christine Degroote, Lut Vandamme, Jonas Van Poelvoorde en Pascale Deschepper. Bij coalitiepartner N-VA VISIE zijn dat, naast schepen Philippe Vandaele, Ruben Devriendt en Karl Hoffman.

Charlotte Vandamme mag voor Team 8490 naast Ilse Vandenbroucke zetelen. Bij Vooruit is er nog een kleine verrassing. Naast Faiza Karim Rajput zal niet Nadia Hendrickx zetelen maar wel Thibault Jonckheere, meteen de twaalfde nieuwkomer.

Nadia verkiest om in het bijzonder comité voor de sociale dienst te zetelen. (Patrick Anthone)