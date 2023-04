Burgemeester ontkent geruchten over komst van asielcentrum in Nieuwkerke

De Heuvellandse N-VA-afdeling dropte maandagavond een bommetje op de gemeenteraad door te melden dat er een asielcentrum zou komen in het voormalig klooster in Nieuwkerke. Volgens burgemeester Wieland De Meyer is daar niets van aan.

Het Sint-Vincentiusklooster in Nieuwkerke stond sinds het najaar van 2020 te koop. N-VA Heuvelland liet maandagavond op de gemeenteraad horen dat het “uit goede bron” had vernomen dat er een opvangcentrum voor 130 asielzoekers in ondergebracht zou worden. “Het zou gaan over gezinnen met kinderen”, meldde raadslid Ivo Fonteyne, die er nog bij vermeldde dat de koper van het klooster een overeenkomst had om het gebouw voor de komende tien jaar te verhuren aan Fedasil.

Ruzie stoken

Burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) hoorde het alvast donderen in Keulen en verweet N-VA van ruzie te stoken. “Contacten met de mogelijks nieuwe eigenaar, Fedasil en het kabinet van minister De Moor leerden me heel snel dat de beweringen van N-VA op drijfzand gebaseerd zijn en eerder bedoeld zijn om lokaal ruzie te komen maken vanuit de partij in Brussel”, aldus burgemeester De Meyer. “Ik zou hen hierbij ook willen vragen om dergelijke zaken toch eens eerst te onderzoeken of te bespreken vooraleer paniek te zaaien. Dergelijke politieke spelletjes hebben we in Heuvelland niet nodig.”

Eén plaatsbezoek

“Om de asielcrisis op te lossen, is Fedasil constant op zoek naar nieuwe locaties en mogelijkheden”, vervolgt De Meyer. “Daarbij bezoeken ze honderden locaties en specifiek hebben ze ook alle leegstaande kloosters, scholen, rusthuizen en andere voorzieningen in Vlaanderen onderzocht. Hiervoor vond één bezoek plaats door Fedasil in Nieuwkerke. Verder is hier echter nog niets mee ondernomen. Gezien het klooster heel grondig verbouwd moet worden, is dit ook geen optie die hun crisis op korte termijn zou kunnen oplossen. Contact met Fedasil leert dat tientallen dergelijke locaties op een lijst staan en dat het klooster in Nieuwkerke zelfs nog niet in een embryonale fase zit.”

In het hele verhaal wordt ondertussen wel duidelijk dat er een aankoopoptie is op het klooster in Nieuwkerke. De nieuwe eigenaar onderzoekt nu alle pistes alvorens definitief over te gaan tot de aankoop. Eerder al werd het klooster gelinkt aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar dit ging uiteindelijk niet door.

Geen draagkracht

In een persbericht geeft N-VA Heuvelland nog mee dat het klooster en Nieuwkerke zeker geen optie is voor een asielcentrum. “Nieuwkerke, met minder dan 1.500 inwoners, heeft helemaal niet de draagkracht en infrastructuur om dergelijk aantal asielzoekers op een kwaliteitsvolle manier op te vangen”, aldus Ivo Fonteyne. “Ook voor de school in de buurt wordt het moeilijk om de kinderen correct op te vangen, zonder nadelige effecten op het onderwijsniveau van de plaatselijke kinderen en op de werklast voor het onderwijzend personeel. Ook de geografische ligging van Nieuwkerke is niet ideaal.”

Ook burgemeester De Meyer laat weten dat het gemeentebestuur het klooster geen goede optie vindt voor een opvangcentrum.