Burgemeester nog steeds niet opgetogen met komst asielcentrum: “Onzekerheid blijft aanhouden”

Op vraag van Groen debatteerde de Ieperse gemeenteraad over de komst van een tijdelijk asielcentrum in de leegstaande legerkazerne. Burgemeester Emmily Talpe bleef boos dat de beslissing werd genomen zonder overleg met het lokaal bestuur en heeft bedenkingen bij de belofte dat het tijdelijk is.

Sam Vancayseele (Groen) betreurde op de gemeenteraad van maandag de “drogredenen en slecht onderbouwde excuses” in de brief die burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) stuurde naar de regering. “Zinnen als ‘voor onze politiezone Arro Ieper betekent dit een extra belasting’ en ‘er is daarnaast in Ieper ook een gevangenis’ zijn overbodig”, aldus Sam Vancayseele. “Dit soort van criminaliseren van mensen is bijzonder kwetsend en past in het kraam van extreemrechts.”

Extra werkdruk

Burgemeester Talpe antwoordde dat ze niet opgetogen was met de droge mededeling dat het asielcentrum er zou komen. “Dergelijke ingrijpende beslissingen neem je in overleg met het betrokken lokaal bestuur en deel je niet mee met een telefoontje”, aldus Emmily Talpe, die benadrukte dat Stad Ieper wel mensen wil helpen. “Alleen moeten we ook waken voor de draagkracht van onze stad. Onze dienst welzijn zit op dit moment al met een enorm hoge werkdruk, idem voor onze politiemensen. Daarmee stigmatiseer ik absoluut die mensen zelf niet, maar duid ik op het onvermijdelijk gegeven dat dit extra werkdruk zal opleveren voor hen.”

Onzekerheid

Volgens de burgemeester blijft de federale regering het stadsbestuur in het ongewisse laten. “Vrijdag was er naar verluidt kernkabinet om de knoop door te hakken, ik heb hier wederom nog niets officieel van vernomen”, vervolgde Talpe. “Ik heb het hier heel moeilijk mee. Ze willen per eind december al landen met die containers. Dat is bij manier van spreken morgen al. De onzekerheid blijft maar aanhouden. U denkt ervan wat u wil, maar als burgemeester vind ik dit bijzonder frustrerend dat ik de Ieperlingen geen duidelijkheid kan verschaffen.”

Tijdelijkheid

“We wachten nog steeds op een fysiek overleg met Fedasil om concrete informatie te ontvangen, inclusief een contactpersoon om de vele vragen van inwoners en ook de bewoners in de buurt te beantwoorden. In het overleg met de federale overheid en Fedasil zullen we hameren op de verzekering van de tijdelijkheid, want ik heb daar mijn bedenkingen bij”, aldus burgemeester Talpe. (TOGH)