Burgemeester Moorslede zet tijdens forensisch onderzoek geen stap opzij

Op 11 mei werd het gemeentebestuur van Moorslede op de hoogte gebracht dat Audit Vlaanderen een forensisch onderzoek heeft opgestart over een mogelijke onregelmatigheid bij het lokaal bestuur. Fractieleider Ward Gillis (PRO) voegde hierover een agendapunt aan de dagorde van de gemeenteraad toe.

Een forensisch onderzoek moet uitwijzen wie precies wat heeft gedaan. “Volgens de Krant van West-Vlaanderen spitst het onderzoek zich toe op mogelijke belangenvermenging van burgemeester Vergote bij de aankoop van een stuk grond langs de Millesteenstraat in Dadizele”, liet hij horen. Gillis had een aantal vragen. Zo wilde hij een bevestiging of dit forensisch onderzoek gaat over mogelijke onregelmatigheden in het dossier over de uitbreiding van de ambachtelijke zone in de Millesteenstraat en vroeg Gillis ook In welke mate de gemeentelijke diensten werden betrokken bij het vooronderzoek van Audit Vlaanderen.

Doorlichting

“Naar aanleiding van een artikel in De Krant van West-Vlaanderen is daaraan een forensisch onderzoek gekoppeld en volgt achteraf daarover een rapport”, reageert de burgemeester die gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle verving. “Een aantal van onze medewerkers is ondervraagd. Er wordt daaraan een doorlichting gekoppeld en ik verwacht dat dit in orde zal zijn.”

Ward Gillis wilde weten om welke medewerkers het ging maar de burgemeester wilde dat niet zeggen. Ward Vergote benadrukte dat een forensisch onderzoek niet betekent dat er bepaalde aanwijzingen zijn.

Niet tijdelijk vervangen

Gillis is van oordeel dat de burgemeester nu best een stap opzij zet en zich tijdelijk laat vervangen. “Dat ga ik zeker niet doen”, reageerde Vergote. “Ik weet dat dit jullie bedoeling is”, gaf hij PRO nog een sneer.

Fractieleider Veerle Deleulenaere (N-VA) wilde nog een vraag stellen maar kreeg daartoe van de burgemeester-voorzitter de kans niet omdat het ging om een agendapunt van Ward Gillis, die de reactie van Ward Vergote ‘machtsmisbruik’ noemde. (EDB)