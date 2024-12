Burgemeester Lieven Huys reageert teleurgesteld maar met opgeheven hoofd na hertelling van de stemmen: “Dit doet bijzonder veel pijn”

“De ontnuchtering kan nauwelijks groter zijn”, vertelt burgemeester Lieven Huys, de dag nadat de hertelde naamstemmen bekend werden. “Je werkt tenslotte keihard vanaf mei 2023 aan de voorbereiding van de verkiezingen, je boekt een schitterend resultaat en dan – in volle euforie – stel je vast dat er bij de telling fouten zijn gemaakt. Geloof me: dan val je zowat van je stoel. Ik steek dat ook niet weg: dit doet bijzonder veel pijn.”

Huys fungeert al 15 jaar als gemeenteraadslid, 11 jaar als schepen en vier jaar als burgemeester van Wingene. Na 31 jaar gaf toenmalig burgemeester Hendrik Verkest begin 2021 de sjerp door. Dit jaar leek Huys goed op weg, om voor het eerst rechtstreeks verkozen te worden als burgemeester. Zondag 13 oktober zorgde in Wingene voor euforische toestanden: de oppositie werd zowat van tafel geveegd. Maar dan volgt de anticlimax: de telling klopt niet.

CD&V nationaal

The Day After is Huys al een beetje bekomen van de uitslag. “De voorbije zes weken zijn een heuse roller coaster geweest”, geeft hij toe. “Ook voor mijn vrouw en mijn kinderen. “Die spanning en die onzekerheid waren hard om dragen. Iedereen weet dat ik bijzonder graag burgemeester ben. Ik vind het met afstand het mooiste mandaat dat er is. “ In een recent interview liet Huys zich al ontvallen: “Mijn grootste voldoening is, dat ik als burgemeester nog altijd dicht bij de mensen kan staan. Daarvoor doe ik het. Als dat niet meer lukt, hoeft het voor mij niet meer.” Huys bereikte een compromis met stemmenkampioen Brecht Warnez, dat hij de sjerp nog tot 1 juni 2028 zal dragen. Er wordt gefluisterd dat een en ander gebeurde met tussenkomst van CD&V nationaal. “Die tussenkomst moet niet overdreven worden”, replikeert Huys. “Maar het is niet onlogisch dat de partij vanuit Brussel met extra aandacht kijkt, wat hier gebeurt. Wingene is tenslotte al jaren een stevige CD&V-basis.”

Zes weken onzekerheid waren hard om dragen

Fusionering

Wat al te vaak onderschat wordt is dat – naast de intensieve kiescampagne – Lieven Huys en het schepencollege met de gemeentelijke administratie even intensief bezig zijn met de hele fusie-operatie. Die bestaat namelijk uit meer dan 300 stappen: inventariseren, analyseren, valideren, integreren, stroomlijnen, implementeren en rebranden. Een gigantische klus. Als die hele fusionering tegen 2028 zowat volledig in goede banen is geleid – na jaren keihard werken – moet Huys zijn mandaat, uitgerekend dan – uit handen geven. Is dat geen bittere pil? “Het is wat het is”, reageert Huys. En er valt even een stilte. Hij is in ieder geval blij dat er nu duidelijkheid is en dat de rust eindelijk kan terugkeren. “Ik zal in ieder geval tot mijn laatste dag keihard blijven werken voor Wingene, Zwevezele en Ruiselede”, laat hij beslist weten. Want zijn hoofddoel voor de nieuwe fusiegemeente Wingene is altijd duidelijk geweest: zorgen voor een bloeiende fusiegemeente met gelukkige mensen.