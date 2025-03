Burgemeester Koenraad Degroote mag toch al de eed af leggen en moet fraudeonderzoek niet afwachten

Ondanks het feit dat er nog steeds een strafrechtelijke procedure naar vermeende verkiezingsfraude in de gemeente Dentergem loopt mag burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) nu toch al de eed afleggen.

Dat gebeurt komende donderdag in de ambtswoning van provinciegouverneur Carl Decaluwé in Brugge. Toen de vermeende fraude bekend raakte klonk het nog dat de burgemeester voor zijn officiële benoeming zou moeten wachten tot de kwestie opgeklaard raakte. “Maar dat is nu blijkbaar plots niet meer het geval”, reageert Koenraad Degroote. “Hoe de vork precies in de steel zit weet ik zelf ook niet. Ik heb sindsdien helemaal niets meer vernomen van het parket, dus ik weet ook niet wat de stand van het onderzoek is en of er al dan niet nog nieuwe zaken aan het licht zijn gekomen.”

Het fraudeonderzoek kwam aan het licht na een vraag die parlementslid Brecht Warnez aan Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits in de commissie Binnenlands Bestuur stelde. Op de gemeenteraad van februari kwam de kwestie ook aan bod, al bleven de lokale politici ook toen karig met info. Veel details over wat de vermeende fraude precies omhelst zijn er op heden dan ook niet.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober behaalde Eendracht, de partij van burgemeester Degroote, opnieuw de meerderheid, al moest ze wel twee zitjes prijsgeven aan oppositiepartij Focus8720. Daardoor is er nu maar één zetel verschil tussen meerderheid en oppositie. Het onderzoek kan de uitslag van de stembusslag echter niet meer veranderen. De termijn om klacht in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen ligt immers al even achter ons.

Dat de burgemeester, die aan zijn zevende ambtstermijn toe is, alsnog de eed af mag leggen indiceert mogelijk dat hij niet persoonlijk bij de vermeende fraude betrokken is. Het parket van West-Vlaanderen laat weten dat het onderzoek nog steeds loopt en dat het voorlopig geen commentaar geeft.