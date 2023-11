Burgemeester is lijsttrekker, Vooruit kiest Yves Goddeeris, CD&V rekent op Seynhaeve

Een klein jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 zijn er in Wevelgem al een paar zekerheden: Jan Seynhaeve wil opnieuw burgemeester worden, en Vooruit stelt haar hoop op Yves Goddeeris. Elders houdt men de kiezen veelal op elkaar.

De partij die momenteel de gemeente bestuurt met een absolute meerderheid heeft een luxeprobleem waarmee de andere partijen worstelen, de ene al wat meer dan de andere: het opmaken van een volle en volwaardige kandidatenlijst met minimum de helft vrouwen.

“Het klopt dat we nooit lang hoeven te zoeken”, bevestigt plaatselijk CD&V-voorzitter Wilfried Vanneste. “Van de 31 liggen er al 28 namen vast. Er zijn dus nog drie vacatures. En van die 28 heeft er al eentje zijn nummer op de lijst gekregen: onze lijsttrekker is opnieuw burgemeester Jan Seynhaeve. De rest van de lijst ligt nog niet vast.”

Zo is alvast een gerucht de kop ingedrukt. Jan Seynhaeve (54) wil nog minstens een legislatuur de gemeente verder besturen.

Een ander gerucht is nog niet weerlegd: komen er partijen tot een gezamenlijke lijst waarmee ze volgend jaar naar de kiezer trekken? Het is nog niet bevestigd.

In de prullenbak

Wel zeker is dat Open VLD haar lijst opentrekt. “Wij hopen een aantal onafhankelijken aan te spreken”, aldus partijvoorzitter Benoit Verstraete. “In 2018 behaalden we 700 stemmen, dat was net onder de kiesdrempel. Jammer voor ons, voor onze kiezers, maar eigenlijk jammer voor iedereen. Want dat zijn 700 positieve stemmen die zomaar in de prullenbak belanden, want niemand heeft er wat aan. Met Open VLD zijn we dit keer vast besloten de kiesdrempel te halen. We kunnen nog niets verklappen over de lijst, maar wel dat we tijdens de campagne opnieuw creatief uit de hoek zullen komen.”

Ook nieuws bij Vooruit, waar youngster Yves Goddeeris de lijst zal trekken, met gemeenteraadslid Vicky Claeys op nummer twee. Francies Debels duwt de lijst. “Het wordt een goeie mix van veel nieuwe en jonge mensen, een aantal boomers en een paar mensen met ervaring”, verklapt de lijsttrekker nog.

N-VA kondigde eerder aan dat Filip Daem de lijsttrekker wordt en Hendrik Vanhaverbeke de lijstduwer. Bij Groen en Vlaams Belang is het nog te vroeg om te communiceren. Er moeten nog heel wat knopen doorgehakt worden, of de timing zit nog niet goed.