Burgemeester geeft geen antwoord op vragen rond ‘proper maken’ Tiegembos

Door een lopend gerechtelijk onderzoek kon burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) niet antwoorden op de vragen die raadslid Jeremie Vaneeckhout (Inzet) stelde op de jongste gemeenteraad over de ‘proper-maakwerken’ in het Sint-Arnolduspark.

Gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout stelde dat iedereen ondertussen wel al had opgevangen dat er vragen gesteld werden bij de recente werken die plaats vonden in Tiegembos. “Het punt is dat er nu in kaart dient gebracht te worden wat er is misgelopen binnen de gemeente”, stelt Vaneeckhout. “De eerste meldingen omtrent Tiegembos, dat ook Sint-Arnolduspark genoemd wordt, dateren van 9 januari 2023 en het duurde ongeveer twintig dagen eer er echt aandacht aan besteed werd. Tiegembos heeft enerzijds een functie als parkgebied en anderzijds als ecologisch gebiedje. Het is zo waardevol dat er extra in geïnvesteerd kon worden. Er is dan ook een stuk publiek afgesloten dat beheerd wordt. Begin januari waren er werken in Tiegembos die vragen opriepen, ook bij de bevolking en dat bij meer dan vijf procent. Zij maakten zich daar ook zorgen over en de beste plek om dit te bespreken is hier op de gemeenteraad en niet enkel in de kranten. Wanneer werden deze werken uitgevoerd is een vraag aan de burgemeester en ook of de beheerders van Natuurpunt hiervan op de hoogte werden gebracht. Ook is de vraag of de onnodig gemaakte schade hiervan hersteld zal worden.”

Gerechtelijk onderzoek

De burgemeester kreeg daarop het woord en sprak over een overhaaste beslissing. “Goed, ik zal het toegeven, ik heb een overhaaste beslissing genomen”, begint burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). “Op uw vragen kan ik echter niet antwoorden want het gerechtelijk onderzoek is aan de gang. Het is me verboden om op vragen te antwoorden. Er loopt alleszins een persoonlijke klacht tegenover mij en niet tegenover het college van burgemeester en schepenen.”