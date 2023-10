Burgemeester Degroote gaat voor zevende ambtstermijn: “Nog voldoende op de plank”

Geen partij die de voorbije jaren zo stevig de touwtjes in handen hield als het Eendracht van burgemeester Koenraad Degroote. Hij mag al even lang de sjerp dragen en kondigde recent aan nog een nieuwe ambtstermijn te ambiëren. Als het aan huidige oppositiepartij Focus8720 ligt mag daar dringend eens verandering in komen.

De rustige vastheid. Het was een lijfspreuk van voormalig premier Herman Van Rompuy, maar het kon evengoed de term zijn die je de voorbije jaren op meerderheidspartij Eendracht kon kleven. Kwatongen zouden daar ‘roestige’ vastheid van maken; maar feit is dat de meeste kiezers in Dentergem het eten van de meerderheid nu al zes legislaturen lusten. En dus warmt Koenraad Degroote als chef-kok van dienst zich op voor nog een legislatuur en wordt hij in aanloop naar de verkiezingen al voor de zevende keer lijsttrekker. Dat kan van hem mogelijk de langst zetelende burgervader van West-Vlaanderen maken. “Ons werk is nooit af, er ligt nog voldoende op de plank”, aldus Degroote. “Ook anderen uit onze ploeg krijgen de kans, maar finaal is het de kiezer die beslist. Gunt die me nog een termijn, dan wil ik er weer voluit voor gaan. Nationale ambities koester ik niet meer, dat is ondertussen een afgesloten hoofdstuk, maar ik denk dat ik voor Dentergem nog veel kan betekenen.”

Vrouwelijke toekomst

Oppositiepartij Focus8720 haalde in 2018 voor de tweede legislatuur op rij zeven zitjes. Daar koesteren ze de hoop verder te kunnen groeien.

“De ambities moeten groot zijn”, vertelt raadslid Aniek Vande Velde. “35 jaar dezelfde persoon aan de macht… Het zou mooi zijn, moesten we de trend naar verandering van de voorbije jaren verder kunnen zetten. Een lijsttrekker hebben we al in gedachten, maar maken we nog niet bekend. Laten we zeggen dat de toekomst wellicht vrouwelijk oogt.”

Ook qua lijstvorming begint alles bij Focus8720 wat vorm te krijgen. “We hebben net al een eerste nieuwe naam aan die lijst toegevoegd. Met Louis Provoost hebben we er een goede kandidaat bij. Hij studeert in januari af en is een ondernemer in wording uit Oeselgem. Er hebben al verschillende andere nieuwe kandidaten toegezegd en er melden zich veel spontaan aan. We kijken dan ook uit naar de stembusslag van 2024”, klinkt het.