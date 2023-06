Burgemeester De Groote van Knokke-Heist wil uniform ‘blote buiken-verbod’ langs hele kust: “Zo kunnen we regel beter afdwingen”

Burgemeester Piet De Groote van Knokke-Heist deed op de gemeenteraad een opmerkelijke oproep: hij wil een uniform verbod langs de hele Belgische kuststrook op het rondlopen met ontbloot bovenlijf buiten het strand en de dijk. “Bij ons is zo’n verbod al lang van kracht, maar te veel mensen zeggen dat ze uit de lucht vallen. Elders zijn er andere regels en ze zijn niet op de hoogte van de onze”, zegt de burgemeester.

Op de Knokke-Heistse gemeenteraad werd burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) aan de tand gevoeld door Vlaams Belang- gemeenteraadslid Leo Dewaele rond overlast door toeristen uit het binnenland, en ook jongeren uit onder meer Noord-Frankrijk. Hij had het daarbij onder meer over lawaaioverlast op het strand, het lastigvallen van andere badgasten en uitbaters van de strandconcessies en het gebruik en verhandelen van illegale drugs.

Harder optreden

Ook het rondlopen in ontbloot bovenlijf buiten het strand en de zeedijk, wat al jarenlang verboden is in Knokke-Heist, is een doorn in het oog. Het Vlaams Belang-raadslid vroeg de burgemeester om hier harder tegen te laten optreden en pleitte zelf voor een zero tolerance-beleid. “Hieronder verstaan we dus dat de politie zonder waarschuwing en zonder excuses optreedt en verbaliseert tegen deze feiten”, verduidelijkte het raadslid.

Burgemeester De Groote begon met duidelijk te stellen dat de politiediensten van de zone Damme/Knokke-Heist schitterend werk hadden geleverd tijdens deze erg drukke dagen, maar herhaalde ook zijn eerder pleidooi voor meer ondersteuning vanuit de federale politie in Knokke-Heist tijdens deze dagen. “De federale politie stuurt voor de hele kust 27 agenten en daarvan krijgen wij er in Knokke-Heist slechts 4. Het is om te huilen….”, aldus de burgemeester.

Verder liet hij verstaan geen voorstander te zijn van zero tolerance. “Onze politiemensen kunnen een situatie zelf inschatten en weten wanneer ze op welke manier moeten optreden. Daarbij houden ze ook rekening met het bredere plaatje. Zero tolerance laat geen ruimte voor nuance en een mensgerichte aanpak en dat is niet wat we hier willen”, ging De Groote verder.

Uniform verbod

Omtrent het rondlopen in ontbloot bovenlijf deed de burgemeester wel nog een opmerkelijk oproep. “Het is inderdaad belangrijk dat we dit verbod goed handhaven. En er is zowel sensibilisering als controle, maar er is nog meer nodig. Ik zou graag komen tot een uniform verbod voor de hele Belgische kust op het rondlopen in ontbloot bovenlijf, buiten het strand en de dijk dan. Nu hebben wij hier nog teveel mensen die vaak ook van andere badplaatsen komen en waar er andere regelingen gelden. En die weten dan van niets hierover, of zeggen dat ze uit de lucht vallen”, aldus De Groote. “Met één uniform verbod voor de hele kuststrook, en een goede communicatie daarover, zouden we dat veel beter kunnen afdwingen.”