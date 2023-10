Burgemeester Bert Maertens opnieuw kopman bij N-VA voor gemeenteraadsverkiezingen: “Izegem ook na de verkiezingen blijven besturen”

Izegems burgemeester Bert Maertens is door het lokale N-VA-partijbestuur aangeduid als kopman voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. “Het is een hele eer om onze N-VA-lijst opnieuw te mogen trekken. Mijn werk als burgemeester en het werk van de N-VA in het Izegemse stadsbestuur is zeker nog niet af. Aan ideeën, plannen en ambitie voor de toekomst geen gebrek. Ik ben daarom vol goesting kandidaat om ook de volgende bestuursperiode als burgemeester de stad te leiden en me elke dag te blijven inzetten voor Izegem en de Izegemnaars”, stelt Bert Maertens.

Bert Maertens is burgemeester van Izegem sinds 2013. Daarnaast is hij ook Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA. “Het lokale bestuursniveau is en blijft voor mij echt het allerbelangrijkste. Je kan er heel snel een wezenlijk verschil maken voor de mensen. Izegem besturen is voor mij dus met zekerheid de allermooiste job in de politiek. Maar ook veeleisend. Je staat elk uur van de dag paraat voor je inwoners, verenigingen en ondernemers. Dat is wat ik, samen met mijn sterke N-VA-ploeg, ook de komende jaren graag wil blijven doen. Boordevol ambitie en daadkracht voor een nog beter en sterker Izegem”, verduidelijkt de burgemeester.

“Bert is de geknipte persoon om onze stad als burgemeester te leiden”, vertelt Hein Depoorter, voorzitter van N-VA Izegem. “De N-VA maakte onder zijn leiding Izegem opnieuw financieel gezond, waardoor grote vernieuwingsprojecten weer haalbaar zijn. We werken sinds we deel uitmaken van het stadsbestuur aan een stad waar het goed wonen, werken en leven is, met allerlei projecten en investeringen. De uitdagingen voor onze stad blijven groot, de toekomstplannen veelbelovend. Met zijn politieke ervaring, zijn langetermijnvisie, zijn daadkracht en zijn breed netwerk is Bert de juiste man op de juiste plaats om Izegem ook na de volgende gemeenteraadsverkiezingen als burgemeester op koers te houden.”

Buurten met Bert

Om 10 jaar Bert als burgemeester en 10 jaar N-VA in het stadsbestuur te vieren, maar ook om de toekomstplannen precies 1 jaar voor de verkiezingen met iedereen te delen, organiseert de N-VA de komende weken buurtgerichte evenementen. Op vier verschillende locaties in de stad kan je ‘Buurten met Bert’. Burgemeester Bert, de N-VA-schepenen, -gemeenteraadsleden en -bestuursleden nodigen alle Izegem-, Emelgem- en Kachtemnaars uit voor een fijne babbel, gratis drankjes en lekkere frietjes. Iedereen is van harte welkom: