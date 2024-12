Burgemeester Bart Dochy (Lijst Burgemeester) opnieuw ingezworen: Slechts zes nieuwkomers in ‘nieuwe’ gemeenteraad van Ledegem

Onder grote belangstelling van vooral familieleden, vrienden en partijgenoten vond in de raadzaal op de eerste verdieping in het gemeentehuis de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad in Ledegem plaats. Alles is vlot verlopen. Burgemeester Bart Dochy blijft aan het roer: niet langer met CD&V/VD maar als Lijst Burgemeester. Opmerkelijk is alvast dat er tot de 21 gemeenteraadsleden slechts zes nieuwkomers behoren. Groen is niet langer vertegenwoordigd.

In oktober behaalde de partij van burgemeester Bart Dochy opnieuw een verpletterende overwinning en kwam het uit op maar liefst 18 van de 21 zetels, één meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Met schepen Geert Dessein verdwijnt alvast een icoon uit de plaatselijke politiek. Hij besloot zelf om niet langer op de lijst te staan.

Door het vertrek van Geert Dessein kwam er dus een plaats vrij in het schepencollege. Die wordt ingenomen door Sybille Geldhof, leerkracht aan vrije basisschool De Groeitoren in Sint-Eloois-Winkel. Daarmee is ze in het schepencollege terug van weggeweest, want in de vorige legislatuur droeg ze al vier jaar de sjerp. Ze werd vanaf januari vorig jaar, zoals afgesproken binnen het kartel, voor twee jaar opgevolgd door Emiel Debusseré. Sybille zal nu twee jaar schepen zijn en wordt dan opgevolgd door liberaal Piet Vandermersch, die ook opnieuw provincieraadslid is.

De bevoegdheden van het schepencollege zijn ondertussen ook bekend. Burgemeester Bart Dochy is verantwoordelijk voor Burgerzaken, Politie en Hulpdiensten, Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvergunningen, Dierenwelzijn, Landbouw en Plattelandsbeleid, Openbare Werken en Waterbeleid.

Greta Vandeputte blijft eerste schepen. Haar bevoegdheden zijn Verkeer en Mobiliteit, Personeel en Dienstverlening, Evenementen en Feestelijkheden, Senioren, Groen en Openbaar Domein en Milieu en Afvalbeleid. Emiel Debusseré is de schepen van IT en Digitalisering, Jeugd, Sport, Patrimonium, Klimaat en Energie. Wally Corneillie krijgt de bevoegdheden Sociale Zaken en Thuiszorg, Welzijn, Wonen, Financiën, Kerkbesturen. Hij blijft tevens voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

De burgemeester blijft ook gemeenteraadsvoorzitter.