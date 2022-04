Burgemeester Alain De Vlieghe neemt ten laatste in 2024 afscheid van politiek: “Na dertig jaar politiek is het welletjes geweest. Ik heb nog andere passies”

Burgemeester Alain De Vlieghe neemt in 2024 afscheid van de politiek. “Maar het kan zijn dat ik mijn lintje al vroeger afgeef. Het is tijd om te genieten”, klinkt het. De Vlieghe startte in 1993 in de OCMW-raad en werd het jaar erop al schepen. Begin 2010 volgde hij Henri Cuypers op als burgemeester.

‘Politiek van in de wiege, stem Alain De Vlieghe’, was ooit zijn politieke slogan. Alain De Vlieghe komt inderdaad uit een politiek nest: zijn vader Julien was 36 jaar lang onafgebroken schepen in Zuienkerke. Zelf begon hij zijn politieke carrière in 1993, in de OCMW-raad. “Toenmalig OCMW-raadslid Rik Dermaut vertrok voor zijn werk naar het buitenland en ik was zijn eerste opvolger”, blikt De Vlieghe terug.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 kwam hij op voor de lijst Gemeentebelangen. Hij raakte meteen verkozen als derde schepen. Bij de verkiezingen van 2000 werd hij opnieuw verkozen, om in 2001 eerste schepen te worden. Bij de verkiezingen van oktober 2006 behaalde hij – als lijstduwer – de meeste voorkeurstemmen. Binnen zijn partij werd toen afgesproken dat hij halverwege de legislatuur het ambt van burgemeester zou overnemen, waarna hij begin 2010 Henri Cuypers opvolgde als burgemeester. “Ik heb op dat moment ook beslist om, na een carrière van 27 jaar, mijn werk bij de firma Diapal stop te zetten om mij honderd procent op de politiek te kunnen concentreren”, zegt De Vlieghe.

Geen half werk: dat is vandaag ook zijn motivatie om er in 2024 een punt achter te zetten. “Als ik iets doe, wil ik het goed doen. In 2024 zal ik zeventig jaar zijn en ik heb nog andere passies in het leven: ik heb kleinkinderen, hou van reizen… Na dertig jaar in de politiek vind ik het welletjes geweest. Ik wil nog een beetje kunnen genieten van het leven.”

Oppositie is gezond

Een opvolger heeft De Vlieghe nog niet. “Onze Lijst Burgemeester is een wat verouderde lijst aan het worden. Misschien dat die er tegen ‘24 dus wel een beetje anders uit zal zien. En ik hoor in de wandelgangen dat er ditmaal wél een uitdager komt en er dus niet – zoals in 2018 – géén verkiezingen zullen plaatsvinden. Dat is goed, oppositie is gezond”, aldus De Vlieghe.

Zijn eerste grote realisatie was de verbouwing van het gemeentehuis, die in het voorjaar van 2010 van start ging.

Overigens is De Vlieghe er nog niet helemaal uit of hij zijn termijn als burgemeester nog helemaal uitdoet, dan wel vroeger stopt. “Maar mijn politieke carrière stopt sowieso in 2024”, klinkt het.