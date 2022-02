Buitenonderwijs wordt gestimuleerd in Roeselare, maar vraag naar buitenklassen is er niet

Eddy Demeersseman wil dat Roeselare extra buitenklassen voorziet om zo buitenonderwijs te promoten. Roeselare wil buitenonderwijs stimuleren, maar heeft momenteel geen vraag om extra buitenklassen te installeren.

Eddy Demeersseman haalde het belang van buitenonderwijs aan tijdens de gemeenteraad van maandagavond in Roeselare. “In coronatijd is duidelijk geworden dat het zinvol, nuttig en boeiend kan zijn om buiten les te geven en te leren. Een groene buitenomgeving biedt namelijk heel wat leerkansen en -mogelijkheden”, stelt Eddy.

“Buiten bewegen en leren prikkelt de kinderen én jongeren, stimuleert hun creativiteit, versterkt hun ontwikkeling en is gewoon gezond. Zowel internationaal (bv in Denemarken) als in Vlaanderen krijgt het buiten leren meer en meer aandacht. Buiten leren kan natuurlijk op verschillende manieren georganiseerd worden (excursies, leerwandelingen). Eén ervan is zeker de ‘buitenklas’.”

Zelf geen ruimte

“Sommige scholen hebben het geluk voldoende eigen ruimte te hebben die op die manier al ingericht is of zo kan ingericht worden. Andere scholen hebben dit niet. We zouden het een goed idee vinden dat Roeselare in samenspraak met de scholen die zelf geen ruimte hebben om een buitenklas in te richten op zoek gaat naar een openbare ruimte op wandelafstand van die scholen die geschikt is of ingericht kan worden als buitenklas. Op die manier verhogen we de kansen op buiten leren voor alle kinderen.”

Stiltezones

Schepen Mieke Vanbrussel (CD&V): “Scholen worden gestimuleerd om een groene omgeving voor de school te creëren, ook voor les te geven. Er is een platform van alle groene en stiltezones in de stad waar scholen terechtkunnen, net als er een overzicht is van alle bossen en natuurgebieden. Zo kan iedere school een geschikte plaats vinden. We zullen dit in de komende weken extra in de kijker zetten. Mochten er extra noden zijn, dan kunnen scholen en scholengroepen dit aankaarten tijdens de verschillende overlegmomenten. De specifieke nood naar buitenklassen was er nog niet tot nu toe.”