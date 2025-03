Buit tijdens inbraak in magazijnen van groen- en technische dienst Stad Menen bedraagt 15.000 euro

Tijdens de inbraak in de magazijnen van de groen- en technische dienst van Stad Menen, halfweg februari in de Yvonne Serruysstraat, bedraagt de waarde van de buit zo’n 15.000 euro. Dat maakte burgemeester Eddy Lust (Voor 8930) bekend tijdens de gemeenteraad. Arne Beyens (N-VA) vroeg met een mondelinge vraag naar de stand van zaken in dat dossier.

“Er verdween tal van werkmateriaal. Zoals bij de technische dienst onder meer drie slijpschijven, boormachines, veertien accu’s en drie zaklampen”, aldus de burgemeester. “Bij de groendienst ging het onder meer om tien boomzagen en één kettingzaag. De werktuigen werden in een kruiwagen gelegd om te gaan inladen en de kruiwagen is teruggevonden.”

“Volgens de politie waren er in die periode heel wat inbraken in de regio en ging het iedere keer om dezelfde materialen. We waren de enige in Menen. Er waren ook feiten in Moeskroen. Die inbraak vind ik een zeer spijtig voorval. Er is ook schade door een gat aan de omheining maar wat die herstelling gaat kosten, weten we nog niet.”

“De deuren van de verschillende depots zijn voorzien van cilindersloten. Op de site hangen er geen camera’s”, aldus nog de burgemeester.