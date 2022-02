‘Buffalo’ Nick Geers (N-VA) keert terug naar gemeenteraad van Houthulst

Nick Geers volgt Karien Vanthuyne op als gemeenteraadslid voor N-VA, maar een nieuw gezicht is hij niet. In de vorige legislatuur zetelde de 54-jarige beroepsmilitair al eens vijf jaar. Hoewel hij 82 stemmen meer haalde dan in 2012 raakte hij in 2018 echter niet verkozen. “Maar toen ze mij vroegen, heb ik geen moment getwijfeld”, zegt Nick.

Nick Geers wordt op 18 februari 54 jaar en is getrouwd met Rose Marie Arnould, die werkt als verpleegkundige in wzc Cassiers. Samen hebben ze een dochter, Yana. Nick Geers werkt als financieel beheerder voor Defensie in Lombardsijde. In 2010 werd hij door de lezers van deze krant verkozen tot Krak van Houthulst voor zijn vrijwilligerswerk voor het voetbal in Jonkershove, waar hij even voorzitter was, en Houthulst.

In 2012 nam hij voor het eerst deel aan de verkiezingen. Met 298 voorkeursstemmen schopte hij het tot de gemeenteraad, maar hij kon pas in 2014 effectief zetelen. “In 2013 heb ik samen met mijn echtgenote een jaar in Afrika gewoond. Ik wou eens iets anders doen met mijn carrière. In Afrika werkte ik in de veevoederproductie, maar ik helemaal niets van kende, maar als manager kon ik mijn vaardigheden van bij Defensie goed gebruiken. Toen we na een jaar terugkeerden, heb ik meteen de draad van de gemeentepolitiek weer opgepikt.”

Niet meer verwacht

In 2018 wist Nick weliswaar 380 voorkeursstemmen te verzamelen, maar raakte hij niet verkozen. “Het moet gezegd dat er enkele kleppers bij ons op de lijst stonden, de meer bekende Houthulstenaars, en dat heeft mij een beetje de das omgedaan”, zegt Nick. “Eerlijk gezegd had ik niet meer verwacht nog in de gemeenteraad te geraken, maar toen ze het mij vroegen, heb ik niet geaarzeld. Ik doe het vol passie en overgave.”

Nick zegt met een goed gevoel terug te kijken op die eerste periode in de gemeenteraad. “Enerzijds door het respect dat je krijgt, ook vanuit de meerderheid, en zeker ook voor het feit dat ideeën die door ons gelanceerd werden, nu langzaam gerealiseerd worden. Ik denk aan het burgemeestersconvenant, de kiss-and-ridezone aan de school… Er werd toch een beetje smalend naar mij gekeken, maar vier of vijf jaar later zie je dan toch deze zaken terugkeren.”

Deze legislatuur is hij alleszins van plan om van zich te laten horen. “Er moeten nog afspraken gemaakt worden binnen de fractie over welke thema’s ik vooral zal opvolgen, maar in ieder geval zal ik ijveren voor meer groen in de gemeente. Ik denk dat daar momenteel veel te weinig aandacht aan besteed wordt. Ik zie vooral groen verdwijnen en er heel weinig in de plaats komen.”

Voorzitter Tatanka

Sinds zijn Afrikaans avontuur is Nick niet meer actief als vrijwilliger in het Houthulstse voetbal, maar voetbal blijft wel een rode draad in zijn vrije tijd. “Ik ben voorzitter Tatanka, een supportersvereniging binnen West-Vlaanderen van AA Gent. Zowel ik als mijn vrouw zijn Gentenaars, maar we wonen als sinds 1994 in Houthulst. Ik voel mij dan ook Houthulstenaar, maar je verliest toch nooit alles van je roots. In dit geval heb ik de club behouden… en de vrouw. Vandaar dat men mij hier wel eens de Buffalo noemt.”

