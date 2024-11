Bruno Lecluyse (Team Deerlijk) is nieuw in de gemeenteraad van Deerlijk: “Ouders helpen en kinderen voluit kansen geven”

Bruno Lecluyse (49) behaalde net als partijgenoot Jan Feryn 339 voorkeurstemmen. Hij komt uit een onderwijsnest. Hij startte als leerkracht wiskunde en fysica in het middelbaar en is sinds 2010 directeur van de basisschool Belgiek en Molenhoek. Hij woont samen met zijn vrouw Delphine Demaître en kinderen Renee, Pierre, Benoit en Lucie in de Engelstraat. “Vooral onderwijs en gezinnen liggen mij na aan het hart”, stelt Bruno. “Gezinnen worden geconfronteerd met een complex web van keuzes en verplichtingen. Ik wil er mee helpen voor zorgen dat ouders die in Deerlijk komen wonen, kunnen rekenen op een plaatsje in een crèche of bij een onthaalmoeder en dat scholen over voldoende capaciteit blijven beschikken.”