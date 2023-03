Brugse christendemocraten trekken als ‘Brugse cd&v lijst burgemeester’ naar de gemeenteraadsverkiezingen

Brugse cd&v lijst burgemeester: Dat is de naam waaronder de christendemocraten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 naar de kiezer trekken. Zoals bekend trekt burgemeester Dirk De fauw de lijst en neemt schepen Franky Demon, die De fauw in de loop van volgende legislatuur zou opvolgen indien de lijst de burgemeester mag leveren, de derde plaats in.

De lente is dan wel officieel nog niet in het land maar dat weerhield CD&V Brugge er niet van een ‘lentedrink’ te organiseren voor haar mandatarissen, leden en sympathisanten. Het evenement vond plaats in de gebouwen van hogeschool Vives aan de Xaverianenstraat in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels. Een locatie met veel ruimte dus en dat was ook wel nodig want er kwam behoorlijk veel volk opdagen. Met de nog steeds bijzonder populaire burgemeester De fauw lijkt CD&V dan ook in pole positie te staan voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen en dat straalde af op de aanwezigen.

Er stonden in de grote ontvangstzaal van Vives heel wat standen opgesteld die gekoppeld waren aan het inspraakconcept ‘zegget’ waarmee CD&V Brugge wil peilen naar wat er leeft onder de Bruggelingen. Als gastspreker werd professor Carl Devos – met voorsprong de bekendste en meest gevraagd politicoloog van het land – uitgenodigd. Hij hield een boeiende toespraak onder de noemer ‘zelfverlamming’ en maakte zo een analyse van het huidige politieke landschap.

De apotheose van de avond was uiteraard de toespraak van burgemeester en kopman Dirk De fauw. Hij blikte terug op een reeks realisaties van de CD&V-ploeg, hamerde op het belang van een ‘warme stad’ en keek met vertrouwen de (politieke) toekomst tegemoet.

Het nieuws van de avond was evenwel dat de Brugse christendemocraten in oktober 2024 onder de noemer Brugse cd&v lijst burgemeester naar de kiezer trekken.

“We voegen Brugge toe aan de naam omdat we fier zijn op onze stad. En we zijn ook de enige lijst die nu de burgemeester in haar rangen telt”, gaf De fauw als duiding voor de keuze voor deze nieuwe naam.