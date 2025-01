Britta Roelants, die herstelt van herseninfarct, neemt zitje in gemeenteraad niet op

Voormalig schepen van jeugd en onderwijs Britta Roelants zal haar zitje in de gemeenteraad dan toch niet opnemen. “Zoals bekend revalideert ze na een zwaar herseninfarct maar haar gezondheidstoestand laat het nog niet toe te zetelen”, liet burgemeester Joachim Coens weten op de gemeenteraad.

In september vorig jaar werd toenmalig schepen van onder meer Jeugd en Onderwijs Britta Roelants (cd&v plus) getroffen door een zwaar herseninfarct, niet lang daarna in het ziekenhuis gevolgd door enkele hersenbloedingen. Het incident deed zich voor in volle campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij ze als uittredend schepen ook kandidaat was. Ondanks dat ze geen campagne kon voeren, raakte ze toch verkozen als gemeenteraadslid. De politica kon gelukkig na dagen van bang afwachten voor haar omgeving het herstel inzetten maar al vlug bleek dat de revalidatie een werk van lange adem zou worden.

De eed afleggen als gemeenteraadslid tijdens de installatievergadering begin december bleek niet mogelijk – vooral omdat haar spreekvaardigheid zwaar aangetast is en herstel daarvan traag gaat – en ook op de daaropvolgende zitting bleek dat niet mogelijk. “Ik ben in contact geweest met Britta en haar familie en er werd meegedeeld dat Britta Roelants het mandaat van gemeenteraadslid niet zal invullen. Natuurlijk vinden we dat heel spijtig want ze was rechtstreeks verkozen en was steeds een goede en enthousiaste collega”, zei burgemeester Joachim Coens (cd&v plus) op de jongste gemeenteraad.

“Britta zal zich nu focussen op haar herstel. Ze is dapper en ziet er naar omstandigheden goed uit; ze beweegt ook vlot en is volledig mee met alles wat er rondom haar gebeurd. Het grootste probleem is echter haar spraakvermogen. We hebben wel met Britta afgesproken dat ze eerste opvolger is in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.” Daar zou Britta, eens haar gezondheid het toelaat, het zitje van gemeenteraadslid Rita Van Laecke overnemen. Op de volgende gemeenteraad zou de slechts 19-jarige eerste opvolger Matteo Rasemont dan de eed van gemeenteraadslid afleggen.