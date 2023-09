Brennepark in Watou wordt vernieuwd: “Omgevingskwaliteit versterken en park opwaarderen”

De gemeenteraad besliste maandagavond dat de werken in het Brennepark in Watou starten in het voorjaar 2024.

“Met subsidies van de Europese Unie wil de stad de omgevingskwaliteit versterken en het park opwaarderen. De gronden naast het bufferbekken in Watou waren oorspronkelijk bedoeld als graasweide met enkele bomen. Door de jaren heen werd het terrein een parkgebied, dat onder andere door inwoners en kunstliefhebbers bezocht wordt. Met de 50.000 euro subsidies van de EU willen we van het park een aangename en groene ontmoetingsplaats maken”, aldus schepen Ben Desmyter (CD&V).

De vlonder (houten terrasplanken en loopbrug) en het wandelpad worden veel gebruikt en zijn aan vernieuwing toe. De onderbouw van de vlonder wordt vervangen en de vlonder zelf krijgt een stootrand, voor het comfort van mensen met een rolstoel. Nu blijft er soms water staan op het dolomiet pad, omdat het wat lager ligt. Daarom worden lichte grachten naast het pad voorzien, met een drainagebuis naar het bufferbekken. Het bekken moet ook toegankelijker worden voor onderhoud.

Kleurrijk en divers

Speelelementen, zit- en picknickbanken moeten het park nog aantrekkelijker maken als ontmoetingsplaats voor jong en oud. Er komt ook een zone waar Kunstenfestival Watou een tijdelijk kunstobject kan installeren. Verschillende kleine landschapselementen maken het park groener en meer divers. Het bosgoed wordt uitgebreid en zorgt voor een sterker landschappelijk kader. De bestaande weide moet diverser worden, met verschillende types maaibeheer, bloemenweides en verwilderingsbloembollen. De kale weide wordt op die manier opgewaardeerd, ook vlinders en bijen zullen daarvan genieten. De werken worden tegen volgende zomer uitgevoerd, en worden geraamd op 70.000 euro.

Nina Bonduelle (Bewust) stelde dat het park veel gebruikt wordt door de school en de KSA. “Kunnen er ook speelelementen aangebracht worden?”, aldus Bonduelle. De schepen antwoordde dat er in een volgende fase houten speeltuigen komen, nadat de kranen en grote machines hun werk hebben gedaan. Dit zal een apart dossier vormen, maar de tuigen moeten er ook staan tegen de zomer.