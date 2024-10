Bram Vercoutere (gbA-gemeentebelangen) is nieuw in de gemeenteraad van Avelgem: “Charmante gemeente nog mooier maken”

Bram Vercoutere is geboren en getogen in Avelgem en woont er nog steeds met zijn gezin. Hij zet met veel trots het bedrijf van zijn schoonvader wijlen Johan D’Haeye verder. Als trotse Avelgemnaar is hij er altijd en overal graag bij. Samen met de andere verkozenen wil hij er de komende legislatuur volledig voor gaan. “Ik wil onze charmante gemeente aan de Schelde nog mooier maken”, aldus Bram.