Bram Coppein legt eed af als nieuwe burgemeester van Vleteren

Woensdagavond vond onder massale belangstelling de installatievergadering van de gemeenteraad van Vleteren plaats. Waar normaal slechts één iemand in het publiek zit, was nu een veertigtal supporters en familieleden van nieuwe raadsleden komen opdagen.

Opvallend waren de vele LVP-ers, burgemeester en schepenen uit vorige gemeenteraden. Stephan Mourisse (Landelijke Volkspartij, LVP) mocht nog een paar taken uitvoeren als aftredend burgemeester. Hij opende de vergadering, zorgde voor de nodige formaliteiten en nam als voorzitter de eed af van alle gemeenteraadsleden.

“Na 24 jaar neem ik definitief afscheid van de gemeentepolitiek. En dat is met zeer gemengde gevoelens”, zei Stephan Mourisse. “Ik moest mij een jaar eerder geassocieerd hebben met een tweede notaris. Dan had ik kunnen verder doen. Maar we konden als gemeenteraad zeer veel mooie zaken verwezenlijken, met de steun van een uitstekende personeelsploeg. Ik bedank speciaal algemeen directeur Nele Vanderhaeghe en financieel directeur Joost Sampers. Ik ben fier dat ik de gemeente kan achterlaten met gezonde financiën. En na de vergadering mogen alle aanwezigen drinken op mijn kosten in café ’t Postje.”

Partijgenoot Bram Coppein legde de eed af als nieuwe burgemeester. Kristof Dejonckheere (Vleteren Actief) bleek met 21 jaar dienst de meeste anciënniteit te hebben. Samen met nieuwkomer Paul Vandendriessche vormt hij de oppositie, tegen een meerderheid van elf LVP-ers. Patrick Gouwy wordt voorzitter van de raad, voor het eerst is dat niet de burgemeester.

Marnick Lauwers en Franky Berten legden de eed af als schepen, Gerda Goubeir werd weer voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en wordt in de gemeenteraad van maandag 23 december aangesteld als eerste schepen.

Ongeldige stemmen

Annelies Crombez, Valerie Bakelandt, Linda Allermeersch, Evy Butaye en Carlo Dejaegher (LVP) en Vanessa Soulliaert (Vleteren Actief) zijn de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Evy Butaye werd verkozen als effectief lid van de politieraad ARRO Ieper. Vreemd genoeg waren er bij de geheime stemming twee ongeldige stemmen.