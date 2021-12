Bouw van nieuw zwembad in Wervik is plots onzeker

Het is helemaal niet zeker dat er op het stadsdomein Oosthove in Wervik een nieuw zwembad komt. Het schepencollege had eerder nochtans aangekondigd dat de nieuwbouw er in de loop van 2023 zou zijn. “We zullen samen met alle partijen bewust keuzes moeten maken en een beslissing met iedereen nemen op basis van exacte cijfers en prognoses”, reikt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit) de oppositiepartijen CD&V en N-VA de hand.

Hendrik Ingelbeen (CD&V) interpelleerde tijdens de online gemeenteraad naar de stand van zaken over het nieuwe zwembad en de nieuwe stadszaal. Hij had heel wat vragen. “Het is al een tijdje stil rond de plannen van het nieuwe zwembad en de nieuwe stadszaal”, klinkt het. “We hadden verwacht dat 2021 het jaar zou worden van plannen maken en beslissingen nemen en dat we in 2022 tot uitvoering zouden kunnen overgaan.” Plots blijkt om budgettaire reden niks minder waar. Er is alvast één zekerheid: het nieuwe zwembad en de nieuwe stadszaal komen niet in één en hetzelfde gebouw. De raming hiervoor bedroeg maar liefst 11 miljoen euro.

Financiële luik

“Ruimtelijk blijkt dat op het stadsdomein Oosthove niet haalbaar”, zegt schepen Bossuyt. “Als het er komt, dan worden het twee aparte gebouwen op Oosthove. Halfweg december komen we samen met de begeleidingscommissie en gaan we ook het financiële luik bekijken. We zijn er nog niet uit wat de kostprijs betreft. De prijzen in de bouw zijn door corona enorm gestegen en dat zal misschien ook een invloed hebben. Het uitgangspunt blijft nog altijd een nieuw zwembad bouwen. Alles zal nu de komende maanden goed overwogen worden. Niet leuk als schepen, maar realistisch.”

Verontrustend

Schepen Geert Bossuyt lichtte eerder al informeel de fractieleiders Bercy Slegers (CD&V) en Sanne Vantomme (N-VA) in over het dossier. “Het klinkt verontrustend”, reageert Hendrik Ingelbeen op de uitleg van de schepen. Er zijn vooral veel vraagtekens. Ik heb de indruk dat dit dossier serieus in vraag wordt gesteld en we op vandaag nergens staan.” Het jaarlijks verlies bedraagt 650.000 euro. De stad laat zich in dat dossier begeleiden door het onafhankelijk advocaten- en advieskantoor Rasschaert uit Zottegem. (Erik De Block)