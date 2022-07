Bouw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke uitgesteld

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) liet maandagavond tijdens de gemeenteraad weten dat de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke tijdelijk wordt uitgesteld. De offertes vallen immers 1 miljoen euro duurder uit dan oorspronkelijk gepland.

“Normaal zou de huidige zaal Zonneheem nu gesloopt moeten worden”, weet de burgemeester.

Onderhandelen met aannemers

“De sloopwerken werden evenwel uitgesteld omdat de offertes voor het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum gigantisch veel hoger liggen dan oorspronkelijk gebudgetteerd. We hadden een budget van 3,5 miljoen euro voorzien. Daar was een stijging van 12 % van de prijzen reeds inbegrepen. De offertes die door drie aannemers werden ingediend blijken echter een miljoen euro hoger te liggen, een verhoging die volledig te wijten is aan prijsstijgingen.”

“We zouden kunnen een meerjarenplanaanpassing doorvoeren, maar we vinden het niet verantwoord om 1 miljoen extra te spenderen. We starten nu een procedure met de drie aannemers en eventueel met andere geïnteresseerde aannemers om de prijzen opnieuw te onderhandelen. We gaan deze zomer met de aannemers onderhandelen en hopen eind augustus, begin september zicht te krijgen op hopelijk betere prijzen.”

Zonneheem kan langer worden gehuurd

“We hopen van de meerprijs van 1 miljoen toch iets te kunnen afdoen. Misschien zullen de prijzen dan iets gestabiliseerd zijn. De voorziene timing voor de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum schuift wat op.”

“We gaan ergens in september alles opnieuw bekijken. In functie van de nieuwe insteek die we krijgen zullen we verder bekijken hoe we met dit dossier omgaan. Zaal Zonneheem zal daardoor nog verder gehuurd kunnen worden tot 12 november.”