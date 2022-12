Bouw administratief centrum wordt niet uitgesteld

Tijdens de gemeenteraad in Moorslede pleitte fractieleider Ward Gillis (PRO) om met het dossier voor de bouw van een nieuw administratief te wachten tot er duidelijkheid is wat de Vlaamse regering beslist over de gemeentefusies. “Stel je voor dat ons in de volgende legislatuur wordt opgedrongen om verplicht te fuseren met Zonnebeke, Ledegem of Roeselare”, aldus Gillis.

“Er zijn heel wat wetenschappelijke studies die aantonen om die gemeentefusies door te voeren. Komt er een fusie, is er dan nog een noodzaak aan een administratief centrum?”

Provisie

De gemeente kocht vorig jaar de gewezen Carrefour Market in de Marktstraat voor 370.000 euro . Er is voor de jaren 2023 tot 2025 een provisie van 486.000 euro voorzien voor het ereloon van de architect, de sloopwerken en voorbereiding van de nieuwbouw. We zijn van mening dat het studiewerk en de bouw best naar de volgende legislatuur worden verschoven tot er duidelijkheid is over wat de gemeentefusies.”

“Ik vind het niet verstandig om die kredieten nu in te schrijven. Zijn we verplicht tot een fusie dan zitten we met verloren uitgaven en zou dat heel jammer zijn voor de belastingbetaler.”

Ondanks de vraag van Ward Gillis blijven alle cijfers in het meerjarenplan behouden. “Moest we worden verplicht om te fuseren met Roeselare, dan kunnen zij misschien ons administratief centrum betalen”, liet burgemeester Ward Vergote (Visie) smalend horen. (EDB)