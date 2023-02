Bomen Grote Markt Ieper zieltogen: “Maar ze zijn nog te redden”, aldus oud-schepen

Volgens oud-schepen Stephaan De Roo (CD&V) is de slechte toestand van de bomen op de Grote Markt te wijten aan verwaarlozing en kunnen ze nog gered worden. Huidig schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit) meent echter dat een gebrek aan doorwortelbaar volume bij de aanplant de bomen de das omdoet en vreest dat volledige vervanging de enige optie is.

Stephaan De Roo (CD&V), in de vorige legislatuur nog schepen van Openbaar Domein, vroeg in de gemeenteraad wat het bestuur nu van plan is met de “desastreuze” toestand van de bomen op de Grote Markt. “Vorige zomer was het schrijnend vast te stellen hoe deze prachtige bomen lijden door een gebrek aan doelgericht onderhoud. Dat was volgens ons te vermijden. Indien er in de prille lente – nu dus – correct wordt gehandeld naar de behoefte die deze bomen nodig hebben, kunnen ze nog gered worden en in hun fierheid terugkeren.”

Te kleine plantvakken

Volgens zijn opvolger Ives Goudeseune (Vooruit slepen de problemen met de bomen al langer aan. “De bomen zijn in de laatste tien jaar amper gegroeid, er is weinig diktegroei in de stam. Het kroonvolume neemt zelfs af, de bomen leven nog net maar groeien niet. De basis van dit probleem is niet te wijten aan gebrek aan foutief onderhoud maar aan de te kleine plantvakken waarin ze werden aangeplant. Er is onvoldoende doorwortelbaar volume in de ondergrond. Indien een van de plantvakken wordt doorgevoerd heeft het geen zin om deze bestaande bomen nog een kans te geven. Ze zijn in die mate beschadigd dat een groot deel van hun kruin volledig afgestorven is. Deze bomen zullen nooit meer een volwaardige boom vormen met een evenwichtige kroon. Hier moet dus gekozen worden voor een volledige heraanleg. De toestand waarin de bomen zich bevinden en de factoren die hun gezondheid beïnvloeden werden trouwens ook bevestigd door een extern adviseur.”

Bomen vervangen

Plannen om de bomen te vervangen werden geschrapt omwille van besparingen. “De intentie was er om dit aan te pakken. Het werd opgenomen in de meerjarenplanning, maar het budget werd geschrapt bij de laatste meerjarenplanaanpassing. De vervanging zal dus wel moeten gebeuren maar afhankelijk van de financiële mogelijkheden en het gepaste tijdstip. Zolang het Sint Maartensplein niet is afgewerkt lijkt het niet aangewezen om op de Grote Markt werken aan te vatten”, besloot Ives Goudeseune. (TOGH)