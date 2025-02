Bloemen voor burgemeester Kurt Windels uit Ingelmunster

Burgemeester Kurt Windels uit Ingelmunster kreeg bij aanvang van de gemeenteraad bloemen van de voltallige raad: “Ik ben er blij en dankbaar voor!”

Op dinsdagavond begon de gemeenteraad in Ingelmunster met felicitaties. Veerle Depuydt, voorzitter van de gemeenteraad, feliciteerde burgemeester Kurt Windels met de ‘officiële’ start van zijn derde ambtsperiode.

Op 28 januari jl. ondertekende minister Hilde Crevits het document, waarbij Kurt Windels – tot dan aangewezen burgemeester – effectief werd benoemd tot burgemeester van Ingelmunster. Door zijn eedaflegging in de handen van de provinciegouverneur op vrijdag 31 januari jl. werd de burgemeester effectief ambtsbevoegd.

Veerle Depuydt zei dat ze nog een attentie hadden, waarna tweede schepen Liene Van Den Bosch een ruiker bloemen overhandigde. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurde. Na zijn aanstelling in januari 2012 en januari 2019 kreeg de burgervader niets, juist toch? “Dat klopt, ik denk het ook niet”, zegt burgemeester Windels. “Ik ben er blij en dankbaar voor. Het doet extra deugd dat het gedragen is door de ganse gemeenteraad.”

Extra laadpalen

Op de agenda stonden er 35 punten voor de gemeenteraad en drie punten voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Toch verliep alles heel vlot en was de raadszitting – inclusief de extra vragen – in praktisch één uur gedaan.

De gemeente zet verder in op parkeerplaatsen voor elektrisch laden. “Via het loket “strategische locaties publieke laadpalen” voorzien we op verschillende locaties elektrische laadpalen op ons openbaar domein. Voor iedere locatie moet telkens een aanvullend verkeersreglement worden opgemaakt.”

“Voor het opladen kunnen elektrische voertuigen gebruik maken van de laadpalen voor de duur die nodig is van het laden. We brengen telkens deze maatregel ter kennis via het aanbrengen van de verkeersborden E9a met pictogram elektrisch laden”, zegt bevoegd schepen Trui Lambrecht.

“Plaatsen waar de laadexploitant Engie de komende maanden laadpalen zal inplanten: Hoppestraat 5, Hüllhorststraat 24, Hendrik Consiencestraat 15, Europastraat 2, Gentstraat 76 (hoek Ring en Gentstraat nabij de lichten), Pieter Deconinckstraat 26, Zwingelaarstraat 20, Bruinbeekstraat 7, De Montblancplein en Robrecht De Friesplein.”

Jan Defreyne (CD&V/Spoor8770-oppositie) wilde weten of die laadpalen staan op plaatsen die door dorpsgenoten werden aangevraagd. Schepen Lambrecht zei dat de gemeente zelf die locaties zocht. “Wat de laadpaal op het Marktplein betreft, is men aan het kijken dat laden langer mogelijk is, aangezien men daar maar maximum telkens 2 uur mag blijven staan.”

Voorbehouden voor de brandweer

Veel inwoners maken gebruik van de parking aan het Arsenaal. Op sommige tijdstippen is deze parkeerplaats zelfs volledig volzet. “Dit kan problematisch zijn wanneer de brandweer dringend moet uitrukken en geen beschikbare parkeerplaats vindt. Om dit probleem aan te pakken voorzien we vier voorbehouden parkeerplaatsen, exclusief voor onze brandweer. Dit verhoogt de operationele snelheid en komt ten goede aan de veiligheid van onze bewoners. Op deze parkeerplaatsen brengen we het verkeersbord E9a aan met het onderbord opschrift ‘brandweer’”, zegt schepen Trui Lambrecht. (PADI)