Blankenbergse oppositie blijft vanavond weg op gemeenteraad

De oppositie belooft vanavond afwezig te blijven op de gemeenteraad van Blankenberge, waar een ‘code of conduct’ of deontologische code besproken wordt. Volgens de oppositie is het een ‘schaamlapje’ voor Open VLD om de nieuwe coalitie met Vooruit goed te praten, en vooral met schepen Jurgen Content, tegen wie een onderzoek naar belangenvermenging loopt.

Tegen Vooruit-schepen Content loopt een onderzoek naar mogelijke prijsafspraken met de Blankenbergse strandbars begin 2020. In april 2021 werd hij daarvoor op non-actief gezet door het college van burgemeester en schepenen, waarop Vooruit op haar beurt het vertrouwen in toenmalig burgemeester Daphné Dumery (N-VA) opzegde. Het leidde tot het einde van de coalitie van N-VA, Vooruit en CD&V, die in augustus vervangen werd door een bestuursploeg met Open VLD en Vooruit, onder leiding van de nieuwe burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

“Wij willen niets te maken hebben met interne afspraken tussen Open VLD en Vooruit over belangenvermenging”, zegt Daphné Dumery nu. “Bij de coalitiewissel verklaarden de liberalen dat zij schepen Content een document hadden laten ondertekenen, waarbij hij zich engageerde vrijwillig ontslag te nemen wanneer hij door het gerecht vervolgd zou worden voor belangenvermenging. Maar eigenlijk heeft een schepen de deontologische plicht om zich al tijdens het onderzoek te onttrekken van alle besluitvorming. De wetgeving hierover is duidelijk.”

“Ondertussen gaf Open VLD deze zomer Content zijn bevoegdheden terug als schepen. Daartoe stelde men een document op waarin de deontologische lat werd verlaagd. Open VLD stelt zo zelf de spelregels op zonder het voorziene kader te hanteren en legt dat nu ter goedkeuring voor aan alle gemeenteraadsleden onder het mom van deugdelijk bestuur. De oppositie is niet opgezet met deze manier van werken. Zij hebben met deze afspraken tussen de nieuwe meerderheidspartijen niets te maken en willen daar ook niet in betrokken zijn. Zij zullen dan ook afwezig blijven op dit punt.”

Schaamlapje

Ook CD&V is niet te spreken over de ‘code of conduct’. “Het is vooral een schaamlapje dat Open VLD wil gebruiken om de achterban te sussen en heeft tot doel hun keuze om samen te gaan met Vooruit te vergoelijken”, zegt fractieleider Jan De Soete. “We vragen ons af waarom er boven de wettelijke regelingen plots een extra document moet opgesteld worden tussen beide coalitiepartners. De wet is nochtans duidelijk over wat kan en wat niet kan.” CD&V is ook allerminst enthousiast over de nieuwe beleidsnota, volgens de partij een ‘wollige tekst zonder veel concrete doelen en ambities’.

Ook Vlaams Belang zal de gemeenteraadszitting vanavond niet bijwonen. “Een meerderheid die op een dubieuze manier aan de macht kwam door met schepen Content in zee te gaan, wil nu eigen manipulatieve standpunten rond de ethiek van een deontologisch beleid opleggen aan de oppositie. Dit is voor ons onverantwoord. Dit is een vorm van machtsmisbruik en het Vlaams Belang wil hier dan ook niets mee te maken hebben”, aldus fractieleider Mark Misson. Vlaams Belang kondigt aan om zo nodig, ‘en hopelijk gelijklopend met de andere oppositiepartijen’, klacht in te dienen bij de gouverneur.