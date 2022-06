Blankenberge keurt aankoop gronden goed voor nieuw recyclagepark langs Brugsesteenweg

Het stadsbestuur van Blankenberge gaat, met het oog op de realisatie van een nieuw recyclagepark, verschillende percelen grond en weiland aankopen langs de Brugsesteenweg. Het telt daarvoor 1,1 miljoen euro neer.

De gemeenteraad zette het licht op groen voor de aankoop van verschillende percelen weiland, grond en een garagewerkplaats met geïntegreerde woning langs de Brugsesteenweg met het oog op de realisatie van een nieuw recyclagepark op het nieuwe bedrijventerrein Tintersweghe. De aaneensluitende percelen zijn volgens schepen van Afvalbeheer Jurgen Content (Vooruit) interessant.

Gedaan met toertjes rijden

“De langgerekte vorm maakt een betere doorstroming mogelijk, met één weegbrug bij het binnen- en een tweede bij het buitenrijden. Gedaan dus met toertjes rijden in het containerpark. Ook interessant is dat we met de verhuis de zware trafiek uit de woonwijken halen. Deze toekomstige nieuwe ligging is echt geknipt en voor het personeel zal het veel aangenamer werken zijn in een moderne infrastructuur met moderne faciliteiten”, aldus Content. Het nieuwe recyclagepark wordt bovendien een stuk groter dan het huidige park in de Scharebrugstraat. “We gaan er dus ook meer fracties kunnen ophalen, belangrijk voor ons restafvalcijfer want nu wordt alles wat we nu niet apart kunnen ophalen bij het restafval gerekend”, klinkt het.

Geen concrete timing

De eigenaars van de vijf percelen behouden na verkoop in principe nog twee jaar gebruiksrecht over de gronden. “Het is aan hen om te beslissen of ze daar al dan niet gebruik van willen maken. Een concrete timing geven bij deze realisatie is dan ook moeilijk”, besluit Content. Het totale kostenplaatje voor de aankoop van de vijf percelen, bedraagt 1.130.320 euro.