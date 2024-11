Birgit Buysse (Bewust Kiezen) is nieuw in de gemeenteraad van De Haan: “Werken aan inspraak voor lokale ondernemers’

Birgit Buysse (58) is samenwonend en moeder van Arne. Ze kreeg 530 voorkeursstemmen achter haar naam. Samen met haar partner runt ze nu een kapsalon, maar Birgit is ook gewezen medisch secretaresse. Ze was de voorbije zes jaar raadslid in het bijzonder comité voor de sociale dienst in De Haan. In haar vrije tijd gaat ze graag motorrijden en wandelen. “Ik ben tevreden met de coalitie van Bewust Kiezen en Lijst Burgemeester om samen te werken aan een toekomstgerichte en mooie gemeente”, klinkt het. De impact die ze zelf hoopt te hebben? “Ik wil graag mee de schouders zetten onder een goed jeugd- en seniorenbeleid, streven naar een goede communicatie en meer inspraak voor de lokale ondernemers.”