Bijzonder voorval op de Heuvellandse gemeenteraad: vraag wordt al beantwoord voor ze gesteld is, oppositie hekelt gebrek aan communicatie

Zoals het de afspraak is, diende Sarah Vandelanotte (CD&V Heuvelland) ruim op tijd een vraag in voor de gemeenteraad van deze week. Tot haar grote verbazing werd de vraag al voor ze die openbaar stelde beantwoord via een bericht op de sociale media. “We hadden toch wat meer respect verwacht en over dit punt een gesprek gehad.”

De vraag ging over een veiligere schoolomgeving in De Klijte. “In het verslag van het schepencollege van begin mei las ik de goedkeuring van een ontwerp omtrent de schoolomgeving van De Klijte. Vandaar mijn geplande vraag op de gemeenteraad. Maar ik werd in snelheid gepakt en voor ik mijn vraag kon stellen, stond het antwoord al breed uitgesmeerd op het internet.”

Over het antwoord dat ze de las op het internet was ze net als de andere gemeenteraadsleden wel tevreden. “Het is goed dat er eindelijk een plan op tafel ligt. De schoolomgeving in de Klijte moet een pak veiliger worden voor onze kinderen. We vragen nu een goede opvolging, in overleg met de school en de omwonenden, zodat er vaart gemaakt kan worden. Dit dossier sleept al veel te lang aan.”

Aanpassingen

Het is inderdaad sinds jaren dat het gemeentebestuur van Heuvelland vragende partij is om de schoolomgeving van De Klijte veiliger in te richten. “Dit zou samengaan met de aanleg van het fietspad Dikkebus – De Klijte, maar gezien de Vlaamse overheid dat project steeds uitstelt, bleven we aandringen om minstens tijdelijk een veiligere schoolomgeving te voorzien”, reageert schepen Dirk Baekelandt.

“Agentschap Wegen en verkeer deed nu een voorstel waar het gemeentebestuur heel positief over is. Dit voorstel van aanpassing zal de zone 30 die er geïnstalleerd werd ook duidelijker maken en afdwingen. In het concept worden twee kiss-and-ride plaatsen voorzien, een veilige oversteekplaats voor fietsers en wandelaars en fietsbeugels. Maar het belangrijkste is dat het verkeer op één rijstrook herleid wordt voor de school, waardoor fietsers daar veilig kunnen afstappen of weer op de weg komen achter de wegversmalling.”

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de school en zal half juni binnen AWV besproken worden. “We rekenen erop dat de Vlaamse overheid dit voorstel nog zal uitvoeren in de loop van dit jaar.”

Gebrek aan communicatie

De vraagstelling die uiteindelijk overbodig was, bezorgde de gemeenteraadszitting alsnog een pittig einde. De oppositie haalde meteen ook de gebrekkige communicatie aan over de recent geplande vergadering over het nieuwe fietspad tussen Westouter en Poperinge. “Wanneer we pas 10 inuten voor aanvang op de sociale media op de hoogte gebracht worden dan is dat toch wel zeer laat om en alsnog de vergadering bij te wonen en ons voor te bereiden.”

Burgemeester Wieland De Meyer erkent de fout en wijst met de vinger naar de provincie. “Zij hebben de uitnodigingen verstuurd en zich beperkt tot de mensen die op het tracé wonen.”