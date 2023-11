Bijna helft van de openbare verlichting in Hooglede bestaat uit ledlampen

De gemeente Hooglede is mee met het Vlaams gemiddelde op het gebied van de verledding van de openbare verlichting.

Schepen van Openbare Verlichting Arne De Brabandere (CD&V) gaf een toelichting op de gemeenteraad. “We zijn in 2019 gestart met als doelstelling om tegen 2030 helemaal klaar te zijn. Maar ondertussen zijn we een versnelling hoger geschakeld waardoor we tegen 2028 de volledige gemeente van ledverlichting willen voorzien. Vandaag zitten we aan 43%, daarmee zitten we net boven het Vlaams gemiddelde. Ook financieel en op milieugebied is het interessant. We besparen zo’n 45.000 euro per jaar en stoten 10 ton minder CO² uit.”