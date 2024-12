Bijna de helft van de verkozenen zijn nieuw in de gemeenteraad: “Dat we allemaal aan hetzelfde zeel trekken”

Onder grote belangstelling van veel familieleden, vrienden en partijgenoten vond de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op de tweede verdieping van het stadhuis plaats. Wegens plaatsgebrek kon men ook op het gelijkvloers de gemeenteraad op een groot scherm volgen en daar zat het ook goed vol. Opmerkelijk: 15 van de 31 gemeenteraadsleden zijn nieuw.

Tom Vlaeminck (Voor 8930) blijft gemeenteraadsvoorzitter. Hij begon bij de opening van de installatievergadering met een korte boodschap van hoop. “Dat we allemaal aan hetzelfde zeel trekken”, klonk het. Tom Vlaeminck legde als gemeenteraadsvoorzitter de eed af in handen van Bernice Bogaert (76, cd&v), het gemeenteraadslid met de meeste jaren anciënniteit.

In handen van Tom Vlaeminck volgde dan de eedaflegging door iedereen. Als allerlaatste in de lange rij kwam Laura Defreyne (N-VA) aan de beurt. Duidelijk heel nerveus, op haar verzoek deed ze de eedaflegging een tweede keer.

Vlak voor de verkiezing en eedaflegging van de schepenen vroeg fractieleider Griet Vanryckegem (N-VA) het woord. “Van een bestuursakkoord of inhoud hebben we nog niks gehoord”, zegt de ex-schepen. Ze las een deel van de inhoud van de open brief van N-VA voor, maar de gemeenteraadsvoorzitter greep in. “Het gaat hier over de eedaflegging van de schepenen, niet over de bevoegdheden”, aldus Vlaeminck.

Vanryckegem opnieuw

Na de eedaflegging van aangewezen burgemeester Eddy Lust (Voor 8930) kwam ze weer op de proppen. “De kiezers hebben nog niks gehoord over de inhoud van het bestuursakkoord, op wat gaat men focussen, wat zijn de thema’s?”, liet Griet horen. “Dat komt op tijd en stond”, suste de gemeenteraadsvoorzitter diplomatisch de gemoederen.

Laatste wapenfeit was de verkiezing van de leden van de politieraad politiezone Grensleie (Menen-Wevelgem-Ledegem). Dat gebeurde tijdens een geheime stemming. Er waren tien kandidaten voor negen plaatsen. Berenice Bogaert, Ruben Soens (beiden cd&v), Angelique Declercq, Herman Ponnet, Kasper Vandecasteele (allen Voor 8930), Sam Lernout, Griet Vanryckegem (beiden N-VA), Joke Nollet (Vlaams Belang), en Friedel Staelens (Voor 8930) zijn verkozen.

Twee nieuwe gezichten in schepencollege Met Voor 8930 en cd&v komt er een nieuwe coalitie. De bevoegdheden zijn ondertussen ook bekend. De christen-democraten krijgen twee schepenen. Lijsttrekker Caroline Vanraes wordt eerste schepen. Nieuwkomer in het schepencollege is Peggy Maerten uit Lauwe. Burgemeester Eddy Lust (Voor 8930) blijft op post. Net als zijn partijgenoten schepenen Kasper Vandecasteele, Patrick Roose, Mieke Syssauw en Renaat Vandenbulcke. Toegevoegd schepen is Angelique Declercq. Ze wordt opnieuw voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Voor 8930 (Open VLD en Vooruit) telt 11 zetels, cd&v en N-VA elk zeven. Vlaams Belang is goed voor vijf zetels. Groen viel terug op nog slechts één zetel.

Twee opvolgers leggen eed af Op de lijst van N-VA werd Carine Vanneste (54) uit Rekkem met 301 voorkeurstemmen rechtstreeks verkozen, maar ze verkoos om niet te zetelen. Eerste opvolger Dirk Vanholme (70) uit Lauwe verzaakt eveneens aan zijn mandaat. Hij stond als lijstduwer op de lijst. Daardoor legde tweede opvolger Laura Defreyne de eed af. In oktober behaalde ze 266 voorkeurstemmen. Laura is de stadsambassadrice 2017-2018. Ook bij Groen is er een wijziging. Philippe Mingels verzaakt aan zijn mandaat. Hij zetelde maar liefst 24 jaar. Groen verloor één van de twee zetels. Eerste opvolger Jan Verbrugge wordt de enige vertegenwoordiger van Groen. Hij was in de vorige legislatuur ook raadslid. Voor 8930 behaalde 11 zetels, N-VA en cd&v elk zeven. Vlaams Belang behaalde vijf zetels. Groen telt maar één zetel.

Bijzonder Comité van de Sociale Dienst Ook de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) legden de eed af. Marleen Becarren, Mieke Noppe en gewezen raadslid Dries Defossez vertegenwoordigen Voor 8930. Ann Vervenne en Berenice Bogaert voor cd&v. Bogaert is tevens raadslid. Gewezen schepen Virginie Breye en Arne Beyens zetelen namens N-VA. Beyens is ook raadslid. Net zoals Sophie Lefebvre van Vlaams Belang. Schepen Angelique Declercq (Voor 8930) blijft voorzitter van het BCSD. Het Bijzonder Comité komt maandelijks samen en is bevoegd voor de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

