“Bij hevige regen centrum beschermen”: Provincie investeert anderhalf miljoen euro in bufferbekken waar vroeger Dadipark was

De aanleg van een bufferbekken op de gronden van het gewezen Dadipark in Dadizele komt weer een stap dichterbij. De gemeenteraad keurde de overeenkomst tussen de nv Dadipark, de gemeente Moorslede en de provincie inzake de inrichtingsstudie ‘landschappelijk waterpark Dadipark’ goed. De provincie investeert anderhalf miljoen euro. De werken voor de aanleg van het bufferbekken zouden aanvangen in het voorjaar 2026.

“De overeenkomst is een volgende stap in de waterbeheersing en is noodzakelijk om te bepalen welke gronden worden overgedragen aan de gemeente”, zegt schepen Sherley Beernaert (STERK).

“We zitten hiervoor de komende weken samen met de nv Dadipark. Het gaat voornamelijk om het noordelijk deel van de site, waar ook de Heulebeek een nieuw traject krijgt. Het algemeen belang wordt gediend zodat we bij hevige regenval het centrum van Dadizele kunnen beschermen en dat is het mooie aan het verhaal. De provincie stelt een landmeter aan.”

Uitkijktoren

Op de gronden van het gewezen Dadipark komt er ook een uitkijktoren. Fractieleider Ward Gillis (PRO) peilde naar de stand van zaken. “Het definitief ontwerp is goedgekeurd”, zegt Ward.

“De werken zouden eind augustus-begin september 2025 starten. In hoeverre is dit realistisch? Zal er voor de bevolking een inspraakmoment zijn? Er zullen sonderingen moeten gebeuren. Stel dat er grondwerken ter versteviging dienen te gebeuren om ervoor te zorgen dat de grond stevig genoeg is, dan komt er daar een smak geld bij.”

“Die sonderingen zijn voorzien komend voorjaar en is het afwachten wat de resultaten gaan zijn”, aldus waarnemend burgemeester Nessim Ben Driss (Visie). “Normaal gezien zal de grond stevig genoeg zijn. Een infomoment komt er niet meer want dat is er al geweest.” “Ja, met amper een opkomst van 50 mensen”, reageert Gillis.

Margaux Vandekerckhove (NVAPlus) vroeg wanneer de volledige raming van de totale kostprijs van het project Dadipark zal bekend zijn. “Er zijn nog heel wat factoren die ongekend”, reageert schepen Sherley Beernaert (STERK). “Bijvoorbeeld de kostprijs voor de aanleg van de parking.”

Volgende stap

Volgende stap is het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Om die reden wordt aan alle partijen formeel hun akkoord gevraagd. De gemeente en nv Dadipark gaan de verbintenis aan om de nodige afspraken te maken over het beheer en onderhoud van de bomentuin.

(ED)