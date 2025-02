Bezwaren over 59 nieuwe wooneenheden vlakbij Wevelgemse luchthaven: “De site komt in de aanvliegroute voor toestellen vanuit Frankrijk”

Een nieuwbouwproject in de Spoorwegstraat zorgt voor nogal beroering in Wevelgem. In de omgeving van het station wil de sociale woonmaatschappij SW+ aan weerszijden van de straat achttien huurwoningen, elf koopwoningen en dertig appartementen laten bouwen. Er zijn nogal wat bezwaren van buurtbewoners. Die site is in de nabijheid van de luchthaven, in de aanvliegroute voor de toestellen vanuit Frankrijk… Het schepencollege buigt zich over de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

De gemeenteraad keurde het wegenistracé goed. “Het project voorziet een nieuwe woonontwikkeling en de aanleg van de omgeving”, zegt schepen Stijn Tant (8560cd&v). “De omgevingsaanleg wordt opgenomen in het openbaar domein. Voor dit project zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien en doorheen het projectgebied kan de fiets zich op een nieuw tweerichtingsfietspad voortbewegen. Het project creëert een veilige verkeerssituatie voor de weggebruiker, in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker, dit kan dan ook beschouwd worden als ten dienste van het algemeen belang. De verkeersveiligheid en ontsluiting van het nieuwe project op de bestaande wegenis wordt afdoende afgestemd.”

Het gaat om een ontwerp van architecten ARQ uit Oostende. Voor de appartementsgebouwen zijn twee L-vormige volumes ontworpen met een kwalitatieve binnenzone. Wat de woningen betreft is het heel belangrijk dat die mooi verweven worden met de nieuwe publieke groenzones. De woningen zijn dwars op het spoorwegtracé ingepland en genieten van een ideale oost-west oriëntatie.

Verkeersdruk

“In grote lijnen kunnen we begrip opbrengen voor de bezwaren van de omwonenden, zeker als ze komen van gewezen schepen Bernard Galle”, zegt Filip Daem (N-VA). “Wie zijn wij om hem tegen te spreken. Een dergelijk grootschalig sociaal project, dat dit enige weerstand bij de huidige bewoners oproept is nogal duidelijk en was ook te verwachten. Niet enkel die sociale problematiek komt er aan, ook op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid vrezen we dat de verkeersdruk die daar al bestaat en groot is, immens groot zal worden. Met nu nog eens zestig gezinnen en auto’s, zal die druk immens groot worden. Velen gebruiken de Spoorwegstraat om het centrum te vermijden.”

“Die site is in de nabijheid van de luchthaven en komt precies in de aanvliegroute voor de toestellen vanuit Frankrijk. Zestig gezinnen onder die aanvliegroute zal een impact hebben op de klachten die er zijn. Zestig gezinnen die mogelijk sterk worden gehinderd. Ik roep iedereen op hierover zeer goed na te denken. Ofwel kiest men voor de luchthaven en de economische parel die we hebben of voor dit sociaal project nu men de kraan gaat opendraaien door extra bewoning. Het gaat om twee tegenstrijdige modellen. We verzetten ons tegen dat project en stemmen tegen. We rekenen op het gezond verstand in het belang van iedereen.”

“De Spoorwegstraat is een deel van de fietssnelweg, wat we alleen maar kunnen toejuichen”, aldus Jelle Stragier (Meer dan Groen). “De straat is een sluipweg tussen de Kortrijk- en Gullegemstraat. De vraag om een knip in te voeren, werd negatief beoordeeld door het schepenencollege.”

Mobiliteitsstudie

“We zitten met een nood aan woningen, de bevolking stijgt voornamelijk ook door aanhoudende migratie in een straat die al zeer druk is in de spitsuren”, aldus fractieleider Dennis Bels (Vlaams Belang). “Het zal het sluipverkeer in de aanpalende straten doen toenemen. Het gaat hier ook om de veiligheid van die mensen daar en hun kinderen. Men voorspelt 10 à 15 procent meer verkeer. Er zijn wat kansen gemist om een echte mobiliteitsstudie uit te voeren. Ik snap niet goed waarom er geen grondige studie gebeurde.”

“Er is gezorgd voor een goede aansluiting naar de Lode de Boningestraat en de Brugstraat”, reageert de bevoegde schepen. “Een versmalde wegenis gaat zorgen voor afremmend verkeer. Ik zie in het ontwerp toch een aantal positieve zaken.”

Tijdens de goedkeuring stemden acht raadsleden tegen.