Bezoekerscijfers Iepers zwembad nemen stevige duik: “Water is niet proper én te koud”

Gemeenteraadslid Jo Baert (CD&V) stelt vast dat steeds meer Ieperlingen naar andere steden trekken om te zwemmen. Als redenen haalt ze het defecte doelgroepenbad, de kapotte stofzuiger en het koude zwemwater aan. Schepen Patrick Benoot (Open Ieper) bevestigt dat de bezoekerscijfers een stevige duik hebben genomen.

“Het aantal Ieperlingen dat nu naar Poperinge, Menen en Moorslede trekt, groeit zienderogen”, stelde Jo Baert maandagavond op de gemeenteraad. “Een van de pijnpunten is het doelgroepenbad dat al buiten werking is sinds november. Aquagym, aquaspinning en de duikclub zijn hier de dupe van. En daarnaast ook de belangrijkste groep: de ouders of grootouders met kleine kinderen.”

“Steeds meer Ieperlingen trekken naar Poperinge, Moorslede of Menen”

Ook het zwembadwater laat te wensen over volgens Jo Baert. “Het is niet proper. Vorig jaar werd de stofzuiger hersteld voor 2.000 euro. Nu blijkt die opnieuw kapot te zijn. De temperatuur is voor de doorsnee zwemmer echter het meest doorslaggevend om niet meer naar Ieper te komen. Nu de prijzen van energie opnieuw gedaald zijn, stellen we voor om de temperatuur opnieuw te verhogen naar het niveau van vroeger. Voor het kinderbad stellen we voor om de temperatuur tijdelijk te verhogen naar die van het doelgroepenbad zolang dat laatste niet is hersteld.”

Zwemlessen

Het oppositielid brak ook een lans voor de zwemlessen. “Er is een tekort aan lesgevers. Heel wat jonge zwemmertjes trekken met ouders naar andere baden en de groep die helemaal niet meer leert zwemmen, groeit jaar na jaar.”

CD&V wil niet wachten op het nieuwe zwembad om maatregelen te treffen. “De eerste spadesteek zal waarschijnlijk zelfs niet meer voor dit jaar zijn”, aldus Baert. “In het begin van deze legislatuur liet de schepen weten dat er een budget was van 600.000 euro om het huidige zwembad op een afdoende manier te kunnen exploiteren tot aan de opening van het nieuwe. Deze middelen moeten echt dringend worden ingezet.”

Bezoekersaantallen

Schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper) bevestigt dat het aantal bezoekers van het zwembad inderdaad teruggevallen is. “We kenden jaren dat ons zwembad boomde, maar dat kwam ook door de langdurige sluiting van de zwembaden in Poperinge en Moorslede”, aldus Benoot. “Toen hadden we gemiddeld 225.000 zwemmers per jaar. Door corona klokten we in 2020 af op slechts 108.000 bezoekers. In 2021 klommen we terug naar 146.500 bezoekers en in 2022 ten slotte eindigden we op 170.500, wat nog altijd een stuk minder is dan in de periode voor corona.”

Het probleem met het doelgroepenbad wordt volgens de schepen aangepakt. “De onderhoudsfirma dacht het probleem te kunnen herstellen, maar blijkbaar beschikten zij niet over de knowhow om dat correct aan te pakken. Daarom waren we genoodzaakt om de Zweedse firma die het bad leverde te contacteren. Ze maakten nu een rapport op waaruit moet blijken wat er moet gebeuren. Een van de mogelijkheden is dat we het doelgroepenbad blokkeren op een bepaalde diepte, zodat we de meeste gebruikers kunnen blijven bedienen.”

Besparingen

Schepen Benoot liet ook nog weten dat er een nieuwe stofzuiger besteld is. Ook kreeg hij al klachten binnen over de temperatuur van het water. “Al moeten we dat relativeren”, stelt hij. “Veel klachten zijn dat niet en vooral kleine kinderen hebben er last van. We denken erover na, ook over de andere besparingsmaatregelen.” Ook het gebrek aan lesgevers kwam nog ter sprake. “Er werd een nieuwe medewerkster in dienst genomen die zich zal bezighouden met het reorganiseren van de zwemlessen en met animatie om het aantal bezoekers te verhogen. Er wordt ook nagedacht over samenwerking met privé-lesgevers. “Het budget van 600.000 euro hebben we helaas geschrapt in het kader van de besparingsmaatregelen vorig jaar.”