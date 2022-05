Bewegwijzerd skeelernetwerk tegen 2023 in Roeselare en omstreken

Roeselare krijgt tegen het voorjaar van 2023 een bewegwijzerd skeelernetwerk. Het netwerk moet verschillende gemeenten in de regio op een veilige manier met elkaar verbinden.

“Vorig jaar tijdens de lockdown werd er meer zelfstandig en buiten gesport aangezien we niet anders konden. Sporten en bewegen is iets wat we natuurlijk moeten stimuleren aan iedereen. Levenslang bewegen is een motto waar ik enorm achter sta”, horen we van Thomas Witdouck (CD&V).

“Nu het weer mooi weer is komen mensen meer naar buiten, onder andere om te sporten. Aan de andere kant liggen in de zomervakantie de meeste sportclubs stil. We zitten daar dus met een leegte die kan opgevuld worden.”

Routes

“Twee jaar geleden, tijdens de lockdown, kwam er al een leuk alternatief van Roeselare met de bewegwijzering van de halve marathon. Een topinitiatief. Er zijn verschillende wandelroutes, rond bepaalde thema’s, met de hond, … Natuurlijk loopt iedereen niet even graag. Voor fietsers zijn er ook verschillende routes en de fietsknooppunten vanuit Vlaanderen. Maar dat is het zowat.”

“Zijn er binnen de stad of misschien zelfs regionaal nog andere initiatieven die er op de planning staan? Of ideeën die we kunnen nemen om mensen meer te laten bewegen?”

Petanqueterreinen

Schepen José Debels: “We willen onze inwoners alle mogelijkheden bieden om te sporten en te bewegen, het is een van de belangrijkste aandachtspunten. Zo zijn er basketringen, beachsportveldjes, een beweegbank, Finse looppistes, 90 km looproutes, fitnesstoestellen, klimtoestellen, enz. Binnenkort wordt er werk gemaakt van freerunningimpulsen langs de spoorweg ter hoogte van Trax. Ook recreatief is er de aanleg van petanqueterreinen, net als een basketzone. We werken ook mee aan een bewegwijzerd skeelernetwerk binnen Midwest. Deze routes worden uitgestippeld op bestaande wegen, waarbij we rekening houden met veiligheid.”

“Er is ook aandacht voor een aaneengesloten bewegwijzerd parcours langs mooie plaatsen in de stad. Dit zou tegen voorjaar 2023 klaar moeten zijn.”