Bevoegdheden schepencollege Izegem bekend: Bruno Lambert krijgt openbare werken en mobiliteit, VB-schepenen financiën en cultuur

Het nieuwe schepencollege in Izegem in een coalitie van STIP+ en Vlaams Belang legde maandag de eed af bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad, na het eerste schepencollege van dinsdag werden ook de bevoegdheden van de diverse schepenen afgeklopt. Burgemeester Kurt Grymonprez krijgt ‘logische’ bevoegdheden zoals veiligheid en bevolking, eerste schepen Bruno Lambert mag de heikele punten openbare werken en mobiliteit voor zich nemen. De schepenen van Vlaams Belang Sam Weyts en Filip Buyse krijgen respectievelijk cultuur en financiën in het takenpakket.

Burgemeester Kurt Grymonprez (STIP+) zal de persoon zijn die de huwelijken voltrekt, hij is bevoegd voor bevolking en burgerlijke stand. Maar ook veiligheid, gemeenschapswacht en handhaving vallen in zijn mandje, net als personeel en organisatie en vrijwilligersbeleid.

Eerste schepen Bruno Lambert (STIP+) is de man die de communicatie en participatie voor zijn rekening gaat nemen, iets waar de nieuwe meerderheid naar eigen zeggen flink wil op inzetten. Ook openbare werken en mobiliteit, ook punten waar STIP+ verandering predikte, zijn zijn bevoegdheid. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor groenonderhoud, internationale samenwerking, noordzuidbeleid en toerisme.

Dubbele schepenwissel na drie jaar

Schepen Matthias Leenknecht (STIP+) mag ruimtelijke planning en omgevingsvergunningen mee uittekenen, net als digitalisering en smart city. Als jongste in schepencollege krijgt hij ook jeugd en ook landbouw is hem gezien zijn roots op het lijf geschreven. De man met een handelsopleiding is ook schepen van economie, ook horeca is straks zijn domein.

Schepen Jan Dierickx-Visschers (STIP+) is natuurlijk een sportman, hij krijgt sport, maar ook senioren en evenementen.

Gewezen leerkracht Sam Weyts (Vlaams Belang) krijgt onder (kunst)onderwijs als bevoegdheid

Nadia Staes (STIP+) mag haar stempel drukken op woonbeleid, welzijn, buurtwerking, integratie en inburgering, zorg, huis van het kind, sociale economie en kinderopvang.

Na drie jaar vervangt Mireille Matthieu partijgenote Nadia Staes als schepen, op hetzelfde moment wordt Jan Dierickx-Visschers opgevolgd door Nigel Casier.

Vlaams Belang: van dierenwelzijn tot juridische zaken

Bij Vlaams Belang is Sam Weyts de man die cultuur, bibliotheek en archief, erfgoed, musea, kunstonderwijs, dierenwelzijn en onderwijs mag behartigen. De gewezen leerkracht krijgt zo heel wat bevoegdheden die de voorbije jaren bij Kurt Himpe (N-VA) lagen.

Filip Buyse (Vlaams Belang) is de man die de financiële sleutel in handen krijgt, hij is verantwoordelijk voor financiën, stadsgebouwen en kerkbesturen, openbare verlichting, klimaat en milieu, overheidsopdrachten en juridische zaken, contracten en toegankelijkheid.