Beverenstraat in Hooglede krijgt bredere voetpaden en meer groen

De Beverenstraat ondergaat de volgende jaren een grondige metamorfose. Zo komen er nieuwe en bredere voetpaden, met meer groen in het straatbeeld en meer aandacht voor de zwakke weggebruiker. De werken zullen gefaseerd gebeuren en in de tweede helft van dit jaar volgt de aanbesteding.

Zowel de straat zelf als de voetpaden van de Beverenstraat, gelegen tussen de Grote Noordstraat en de Roeselarestraat, liggen er al een tijdje niet goed bij. “Met een rolstoel, rollator en buggy kan je vaak moeilijk veilig over de voetpaden wandelen”, verduidelijkt Schepen van Openbare Werken Arne De Brabandere (CD&V). “Ook het wegdek en de bestaande plantvakken zijn aan vernieuwing toe. In een modern straatbeeld ontbreekt het nu ook aan groen en verkeersremmende maatregelen. Bij de nieuwe inrichting wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met nieuwe en bredere voetpaden met meer groen en aandacht voor de zwakke weggebruiker.”

Eerste fase

De komende maanden en jaren wordt de straat dus onder handen genomen. In een eerste fase wordt de zone tussen de Rodenbachstraat en de Grote Noordstraat aangepakt aan de even kant. “In deze fase zullen we zowel het voetpad als de parkeerzone vernieuwen. In de latere fasen worden ook de overige voetpaden aangepakt en tot slot krijgt het wegdek een nieuwe toplaag.” Er wordt een infomoment met de buurtbewoners georganiseerd zodra er meer zicht is op de concrete timing van de werken. De totale kostprijs wordt geraamd op 570.000 euro. (JT)