Beukendreef krijgt verlichting en meer boekenkastjes op komst in Beernem

Op de jongste gemeenteraad kaartte raadslid Arthur Mortier (N-VA) de onveilige toestand aan ter hoogte van de Beukendreef in Beernem. Voorts stelde Roos Lambrecht (Groen) voor om op bepaalde plaatsen in de gemeente boekenruilkastjes te plaatsen.

Raadslid Arthur Mortier zette de Beukendreef op de agenda: “Zowel de parking als het pad ernaast zijn onverlicht. Het is er bijzonder gevaarlijk, vooral wanneer ouders hun kinderen afzetten of ophalen bij de kinderopvang. Ik hoop dat het gemeentebestuur er zo snel mogelijk verlichting voorziet.” De meerderheid antwoordde positief op zijn vraag en beloofde actie te ondernemen.

“Het is de bedoeling dat er vier nieuwe lichtpunten komen met functionele ledverlichting. Die zullen geplaatst worden vanaf de Kardinaal Cardijnlaan tot aan de fietsenstalling in de Beukendreef. De gemeente zal bij Fluvius een offerte vragen, de maatschappij die instaat voor het beheer van de openbare verlichting in Beernem”, aldus een tevreden raadslid.

Boekenruilkastjes

Roos Lambrecht (Groen) stelde dan weer voor om op bepaalde plaatsen in de gemeente boekenruilkastjes te plaatsen. “Die zijn een uitstekende manier om boeken een tweede leven te geven”, aldus Roos. “Niet enkel romans, maar ook strips, reisgidsen, thrillers en informatieve boeken kunnen er een plaats in vinden.”

“Zo kunnen mensen op een laagdrempelige manier en bovendien gratis boeken nemen en geven, wat past binnen de gedachte van de circulaire economie. In deze coronatijden kan het initiatief ook contacten tussen mensen uit de buurt stimuleren.”

Boekenkastjes vindt men al in diverse grootsteden en gemeenten. Het gaat hier om boekenhuisjes, boekenruilkastjes of minibiebs. Deze mini-uitleenpunten hebben meestal een peter of meter, die zich ontfermt over deze minibibliotheken. “Ze zorgen ervoor dat er geen boeken op de grond slingeren en dat de boeken in het kastje van een zekere kwaliteit genieten. Meestal zijn dat mensen die in de omgeving wonen”, legt Roos Lambrecht uit.

Dag van de Minibieb

Schepen van Cultuur, Patricia Waerniers (CD&V) liet weten dat ze het een waardevolle suggestie vindt. “Medewerkers van de bib hebben al een ruilkastje met boeken geïnstalleerd aan de speeltuin in het provinciaal domein Bulskampveld. Iemand uit de Wellingstraat heeft er eentje geplaatst op eigen initiatief.”

“In onze planning zijn er nog vier boekenkastjes voorzien, die we in gebruik zullen nemen tegen de dag van de Minibieb op 1 juli 2022. Een reglement wordt opgesteld en wijken kunnen zich kandidaat stellen om een boekenkastje te installeren”, zegt de schepen. (Regi)