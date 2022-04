Bestuur Zulte maakt 5,2 miljoen euro vrij voor vernieuwing gemeenteschool

Het gemeentebestuur trekt 5,2 miljoen euro uit voor de vernieuwing van de gemeenteschool en zal dat bedrag zelf voorschieten. Dat besliste de gemeenteraad. Binnen enkele jaren volgt pas een subsidie. CD&V vroeg om dit systeem van prefinanciering ook te onderzoeken voor het vrije onderwijs, maar dat werd afgewezen.

Schepen van onderwijs Natasja De Vos (Open Zulte) lichtte de geplande werken toe op de gemeenteraad. “Deze zomer starten we met de eerste fase. Het oude deel van de school wordt afgebroken en vervangen door een nieuwbouw met kleuterklassen en een refter. Later komt ook een nieuwe blok voor de lagere school en de huidige refter wordt omgebouwd tot een opvang. Het einde van de werken is voorzien tegen december 2024. Uiteindelijk zal de school 21 klaslokalen bevatten, vijf meer dan nu. Het project zal 5,2 miljoen euro kosten en de gemeente zal dat bedrag voorfinancieren. Binnen enkele jaren komt dan een subsidie van ongeveer 50%.”

CD&V vroeg om de prefinanciering van investeringen ook in het vrije onderwijs in Zulte te onderzoeken. “Gezien de meeste kinderen in Zulte naar een vrije basis- of kleuterschool gaan en ook zij snel nieuwe projecten willen opzetten, zorgt dit voor een ongelijke snelheid van de evolutie van onze schoolinfrastructuur”, luidde het.

Vooral dat laatste schoot in het verkeerde keelgat bij raadslid Ward Baeten (N-VA). “Het lijkt alsof kinderen op de gemeenteschool geluk hebben dat ze daar zitten terwijl de rest arme schaapjes zijn die door de gemeente genegeerd worden. Het is blijkbaar een schande dat een gemeente investeert in haar eigen gebouwen.”

Heyerick repliceerde scherp met: “Ik weet niet of u ooit een cursus logica gevolgd hebt maar dit staat niet in het amendement.”

De meerderheid stemde uiteindelijk tegen het amendement, de investeringen in de school werden wel goedgekeurd.

(JF)