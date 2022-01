Bestuur en oppositie Komen in de clinch over besparing van 1 miljoen bij OCMW: Extra klap voor armsten of “snoepje afnemen”?

Vanaf dit jaar moet het OCMW het jaarlijks met één miljoen euro minder doen. Die besparing verhit de politieke gemoederen. “Dit bestuur blinkt uit in het verwezenlijken van helemaal niks”, zegt de oppositie, gesteund door de voorzitter. “Een reactie zoals van een kindje dat men een snoepje afneemt”, sneert de burgemeester.

Tijdens de bekendmaking van de nieuwe begroting maakte het gemeentebestuur duidelijk dat het OCMW het vanaf 2022 met heel wat minder werkingsmiddelen zou moeten gaan doen. Nog voor de gemeenteraad reageerde de voorzitter met stomende oren dat de Komenaar het slachtoffer zou worden van een politieke afrekening.

Dat standpunt kon op bijval rekenen van de oppositie. Jean-Jacques Pieters, die zowel schepen is als lid van de oppositie, spreekt dan ook duidelijke taal.

Helemaal niets

“Als er nu één iets is waarin dit gemeentebestuur kon uitblinken, dan was het wel het verwezenlijken van helemaal niets”, klinkt het. “We moeten het toegeven: het heeft daadkrachtig werk gemaakt van de aanleg van oversteekplaatsen voor padden, maar op gebied van grote projecten? Het bleef eerder bij grote woorden en een eindeloze stroom aan kritiek in de richting van zijn voorgangers. Voor heel wat Komenaars was de maat dan ook meer dan vol en het gemor klinkt alsmaar luider in de straten.”

Jean-Jacques Pieters, schepen én oppositielid. (foto CLL)

“In een poging om de situatie te draaien, kwam men plots op de proppen met enkele formidabele ideeën, maar daarvoor is natuurlijk geld nodig. Met een eenvoudige krabbel van de pen werd meteen besloten dat men dat zou gaan halen bij de meest kwetsbaren onder ons. De energieprijzen swingen de pan uit, mensen komen steeds moeilijker rond, overal in België halen de gemeenten het onderste uit de kan om het voor iedereen leefbaar te houden.”

“Enkel in Komen is men blijkbaar van mening dat de armsten nog een extra inspanning moeten leveren. Een miljoen euro? Je moet geen genie zijn om door te hebben dat het OCMW niet langer zal kunnen functioneren zoals het hoort.”

Een kind en zijn snoepje

Burgemeester Alice Leeuwerck reageert scherp: “In het verleden werd een extra stimulans van een miljoen euro toegekend omdat er grote bouwwerven op de planning stonden. De bouw en renovatie van onze rusthuizen, om maar een voorbeeld te noemen. In de loop der jaren is men echter vergeten dat het OCMW nog steeds jaarlijks verantwoording moet afleggen voor zijn uitgaven.”

“Wat blijkt? Toen de grote projecten afgerond waren, bleef men lustig verder het extra geld incasseren. We spreken hier wel degelijk over belastinggeld, hé. Als gemeentebestuur moeten we de vinger op de knip houden en dat miljoen euro is broodnodig voor de gemeente. De voorzitter van het OCMW, met in zijn kielzog de oppositie, reageert zoals een kind waarvan men een snoepje afneemt. Hij is boos en de wereld mag het weten.”

Daarmee is de kous niet af. De OCMW-voorzitter heeft een bezwaarschrift ingediend bij de provinciegouverneur. De zaak wordt weldra behandeld.

(SR)