Bestrijding van grensoverschrijdend gedrag in uitgaansleven wordt volgend jaar een prioriteit in Roeselare

De stad Roeselare zet volgend jaar extra in op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Dat doen ze door extra sensibilisering binnen bijvoorbeeld de horeca, maar evengoed door het veilig maken van evenementen.

“V&M wil dit jaar de problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven onder de aandacht brengen”, begint Ria Vanzieleghem (CD&V). “Het is een pijnlijke realiteit om via verschillende getuigenissen te moeten vaststellen dat seksueel geweld hallucinante proporties aanneemt.”

“Niet alleen vrouwen worden slachtoffer, maar ook mannen en gender non-conforme personen. Door bewegingen zoals me too is er op vlak van bewustwording en geloofwaardigheid veel winst behaald maar de weg is nog lang. De geregistreerde gevallen zijn maar het topje van de ijsberg want het meldingscijfer ligt laag.”

“Het uitgaansleven is extra vatbaar voor grensoverschrijdend gedrag. Alcohol, drugs, de onervarenheid van jongeren en het late tijdstip zorgen ervoor dat SGG makkelijker kan plaatsvinden. Maar kwetsbaarheid staat niet gelijk aan verantwoordelijkheid of schuld. Geen enkele vorm van SGG mag getolereerd worden en als lokale overheid hebben we dan ook de opdracht zijn om deze problematiek aan te pakken. Zijn er cijfers gekend over deze problematiek? Wat doet men op vlak van preventie? Is er ondersteuning van het horecapersoneel om op een adequate manier te reageren op situaties van SGG.

Sensibilisering

“In Roeselare en binnen de politiezone waren er geen registraties van spiking. Er zijn vorig jaar wel drie pv’s opgesteld voor grensoverschrijdend gedrag en daarnaast is er ook sprake van één verkrachting. Het slachtoffer werd overgebracht naar het Zorgcentrum Seksueel Geweld in AZ Delta”, horen we van burgemeester Kris Declercq.

“Over meerdere jaren ver is het onmogelijk om een analyse te maken. Maar we willen wel inzetten op een geïntegreerd beleid met verschillende spelers (horeca, jeugdbewegingen, openbaar vervoer). We willen ook sensibiliseren en het ZSG-veilig maken van evenementen staat ook op de planning. We willen ook inzetten op hoe mensen moeten reageren als er iets gebruikt. We maken van dit punt volgend jaar een prioriteit. Onze preventieboxen die we nu al hebben, zoals ‘Hou je maten in de gaten’, zal daar ook aandacht aan besteden en dat op een toegankelijke manier.”

“Sowieso is er een grote mediacampagne gepland om de problematiek nog meer naar voor te brengen”, aldus de burgemeester.