Beschermde site Sint-Sebastiaansgilde krijgt luifels en containers: “Dossier kende hobbelig parcours”

De gemeenteraad van maandag keurde het bestek goed voor het aanpassen van de infrastructuur van schuttersgilde Sint-Sebastiaan op de Esplanade. Door de erfgoedwaarde van de site duurde het lang voor er een oplossing uit de bus kwam. “Het is een dossier dat al twaalf aansleept, dus we zijn blij dat we eindelijk kunnen landen”, zei schepen van Patrimonium Philip Bolle.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 6 april 2020 de ontwerpopdracht voor het aanpassen van de infrastructuur van de schuttersvereniging Sint-Sebastiaansgilde op Esplanade toe te wijzen aan Trant Architecten bv uit Kortrijk, die een bestek opstelde. Het gaat onder meer om het inplanten van luifels en containers op de site. De kostenraming bedraagt 170.000 euro.

Wispelturige houding

Nancy Six (IEPER2030) vroeg zich af of er overleg was met de schuttersvereniging over de aanpassingen. “Dat is een dossier die al twaalf jaar aansleept en een hobbelig parcours heeft gekend. We zijn dan ook blij dat nu eindelijk kunnen afkloppen”, antwoordde schepen van Patrimonium Philip Bolle (Vooruit). “Het hobbelig parcours heeft veel oorzaken. Een daarvan is de wispelturige houding door erfgoed onder andere over de keuze van materialen. Gedurende het proces hebben we altijd nauw contact gehouden met de vereniging en zijn we steeds op hun wensen ingegaan.”

Andere locatie gezocht

Een van de reden van de vertraging is ook dat een tijdlang met het idee werd gespeeld om een andere locatie te zoeken. “Die vraag stelden we voor het eerst op 11 maart 2019, maar toen botsten we op een weigerachtige houding bij de vereniging”, vervolgde Bolle. “In juli 2020 stelden we die vraag opnieuw en toen was het wel bespreekbaar. Ondertussen was er ook een wijziging van het bestuur wat ook wel een invloed had op de houding. Dus gingen wij samen met hen op zoek naar een nieuwe locatie, maar dat is ook niet vanzelfsprekend. In oktober 2020 stemden ze niet meer in met herlokalisatie.”

Erfgoedwaarde

Het lokaal is gelegen op het Esplanadeplein, grenzend aan de vestingen. Daardoor zijn er maar beperkte mogelijkheden door de erfgoedwaarde. “Zo mogen de bomen niet gerooid worden omdat ze deel uitmaken van het vestinglandschap. Het gebouwtje zelf mag ook niet gesloopt worden. Los van de tenten, die we natuurlijk zo snel mogelijk weg willen, moeten de containers ook bekleed worden met hout en een natuurlijke invulling krijgen”, besloot Philip Bolle. (TOGH)