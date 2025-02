Beschadigde bomen in Heulepark zijn item op gemeenteraad

Op de Kortrijkse gemeenteraad van 17 februari hadden beide oppositiepartijen een voorstel voor beslissing klaar over de beschadigde boomwortels in het Heulepark. Marleen Dierickx (Groen) en Marniek De Bruyne (Vlaams Belang) waren de vraagstellers. Schepen van Natuur Maxim Veys (Vooruit) en schepen van Ruimtelijke Ordening Hannelore Vanhoenacker (TBSK) dienden hen van antwoord.

Omdat beide sprekers het over hetzelfde onderwerp hadden, werden de voorstellen tot beslissing samengenomen. Marleen Dierickx sprak als eerste. Ze nam de foto’s uit een vorig krantenartikel in deze krant erbij: “Eind januari pikten we op in de Krant van West-Vlaanderen dat er onherstelbare schade is aangebracht aan bomen, nu ter hoogte van het park van Heule. Dit gebeurt helaas niet voor het eerst. Boomwortels worden vernietigd tijdens bouw- straat en/of parkwerken en op termijn sterven deze bomen af. Er zijn echter wel positieve voorbeelden te geven in Kortrijk, maar we zien het helaas te vaak gebeuren.” Marniek De Bruyne (Vlaams Belang) deelde dezelfde bezorgheden en vroeg zich af hoe dit in de toekomst vermeden kan worden.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Hannelore Vanhoenacker (TBSK) antwoordde als eerste: “Het is aan de werfleider om te respecteren wat er in ons Masterplan Bomen staat (juni 2024 kwam dit op de gemeenteraad, red.). Op dit moment zijn we aan het bekijken hoe we dat masterplan juridisch afdwingbaar kunnen maken. Als er nadien schade blijkt, dan dienen er herstelmaatregelen te worden genomen. Dat is hier dus het geval. Is er permanente schade? Dan komt er een vergoeding van de kant van de aannemer.”

Schepen van Natuur Maxim Veys (Vooruit) pikte daarop in: “Ik betreur het dat je de foto’s er nu bijneemt. Bij dat artikel zat er uiteraard ook tekst, die niet onbelangrijk was. Het gaat in totaal om drie bomen die geraakt zijn. In onze bestekken proberen we zo goed als mogelijk preventief op te treden, maar we kunnen ook remediërend te werk gaan als het nodig is.” Dierickx benadrukte daarna nog dat ze met Groen eerder fan zijn van de preventieve methode. Beide voorstellen tot beslissingen werden finaal verworpen.