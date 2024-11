Bert Maertens (N-VA) na definitief akkoord tussen STIP+ en Vlaams Belang: “We zijn klaar om vlijmscherp oppositie te voeren”

Huidig burgemeester Bert Maertens had voelen aankomen dat Vlaams Belang en STIP+ alsnog de handen in elkaar zouden slaan.

“Er kon enkel een akkoord komen met ons via de geheime stemming. Wij hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we CD&V zeker mee aan boord wilden, om zo een brede stadscoalitie te garanderen en de polarisering die er in onze stad aan de gang is, een halt toe te roepen. Met die coalitie gingen we ook 21 van de 29 zetels hebben en dat is geen luxe als je naar een geheime en individuele stemming moet gaan. Want er zijn daarin nog rare dingen gebeurd.”

Er waren nog gesprekken met STIP+. “Maar daar kreeg ik al de indruk dat men liever voor Vlaams Belang ging, hoewel heel wat mensen binnen STIP+ daar toch ideologisch ver van staan en dat nu toch normaal gaan vinden. Misschien zijn daar wat mensen van gedacht veranderd.”

“Wij hebben de stad gezond gemaakt en waren klaar om enkele grote projecten te lanceren”

Bij N-VA had men de te varen koers uitgestippeld. “Binnenskamers was dat duidelijk. Wij wilden wel toegevingen doen, maar als op de duur de andere partij gaat bepalen wie bij ons wel of niet schepen mocht worden… Na 12 jaar in de meerderheid voelt dit natuurlijk zuur aan. Zeker ook omdat we de stad gezond gemaakt hebben en we klaar waren om nu enkele grote projecten te lanceren. Maar we zullen nu onze rol vanuit de oppositie moeten voeren. We zijn klaar om dat vlijmscherp te doen. Om zo onze ideeën die we hebben voor de stad toch mee te realiseren.”