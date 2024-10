Bert Maertens (N-VA) is aan zet na het springen van coalitie tussen STIP+ en Vlaams Belang: “Met iedereen gaan praten. Over inhoud!”

Ondertussen kreeg burgemeester Bert Maertens, net voor het schepencollege aan de zitting begon, ook te horen dat STIP+ de coalitie met Vlaams Belang niet zal aangaan. “In principe is vanaf morgen nu aan ons om het initiatiefrecht op te nemen, we zullen met iedereen om tafel gaan.” Op het Izegemse stadhuis stroomden de mails deze morgen ook al binnen, toeristen zegden hun bezoek in Izegem af en Hotton wilde niet langer partnerstad van Izegem zijn.

Niet enkel de STIP+ ondervond al dat zich verbinden aan Vlaams Belang ook gevolgen kan hebben, ook stad Izegem. “Een bus met toeristen die Izegem ging bezoeken belde al af. En ook Hotton zou het partnerschap met onze stad opzeggen.” Dat STIP+ en de kandidaten heel wat over zich heen krijgen, dat had de burgemeester zien aankomen. “Ten eerste veroordeel ik alle intimidaties en bedreigingen ten strengste die STIP-kandidaten hebben gekregen. Ik raad hen dan ook aan klacht in te dienen bij de politie.”

Maar de burgemeester kijkt ook niet raar op dat de samenwerking met Vlaams Belang op tegenstand stuit. “Wat hadden ze gedacht, dat het zomaar zou passeren… Maar ik ben vooral blij voor de stad Izegem dat het akkoord is opgeblazen, want het was vooral een slechte zaak voor onze stad in het algemeen.”

Met iedereen om tafel

Het initiatiefrecht gaat nu naar N-VA. Maar gezien Vlaams Belang geen optie is voor de andere partijen, is STIP+ altijd nodig om een meerderheid te vormen. “We gaan met iedereen om tafel. Met Vlaams Belang? Niet noodzakelijk, we kennen hun partijprogramma en standpunten. Maar we gaan rustig met alle andere partijen overleggen en daar zal inhoud centraal staan. Het mag ook eens over dossiers gaan in plaats van postjes.”

In principe komt N-VA aan zet vanaf middernacht, maar als STIP+ al eerder bij de algemeen directeur kenbaar maakt dat het ophoudt voor hen, kan Bert Maertens vandaag al beginnen met telefoontjes te doen. De vraag zal zijn hoe bereidwillig STIP+ nog zal zijn. Er zijn alleszins veel potten gebroken onderweg.