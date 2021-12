Bernard Heens zit maandag voor de laatste keer in de gemeenteraad: “Beginnen en stoppen als gemeenteraadslid, de cirkel is nu mooi rond”

Bernard Heens (68) zetelt nu maandag 20 december voor het laatst in de Heuvellandse gemeenteraad. “Als gemeenteraadslid ben ik begonnen en als gemeenteraadslid zal ik ook stoppen. De cirkel is nu mooi rond.” De Nieuwkerkse advocaat heeft er een politieke carrière opzitten van maar liefst 45 jaar. Hij was naast gemeenteraadslid ook schepen (18 jaar van 1983 tot 2000) en burgemeester (12 jaar van 2001 tot 2012).

Het politiek verhaal van Bernard start in het verkiezingsjaar 1976, met de fusies van de gemeenten. Op 1 januari 1977 wordt hij gemeenteraadslid voor wat toen de CVP was. “Het was een historische gemeenteraad. De eerste voor de gemeente Heuvelland en ook nog eens op 1 januari. Vanuit de nationale politiek was een gemeenteraad na de fusies ons zo opgelegd. José Lemaire was toen burgemeester en we kwamen samen in Wijtschate. Later werd dat Kemmel, om dan uiteindelijk naar de Warande te verhuizen. Er was immers nood aan een gebouw waar alle diensten konden samenzitten. In het begin van Heuvelland zaten de diensten verspreid op de gemeentehuizen in de verschillende dorpen. Eerst hadden we de Warande in erfpacht voor 27 jaar. Dan heb ik samen met het bestuur mijn stoute schoenen aangetrokken en gezegd aan de eigenaars dat we het pand wilden kopen. Het was dat of uit het gebouw vertrekken. In de aanloop naar de definitieve aankoop hadden we wel gedacht aan een alternatief, een stuk grond in de Bergstraat.”

‘Jaar van het Dorp’

Naast de Warande zorgde de beleidsploeg van Bernard nog voor tal van andere realisaties. Zo kreeg elk dorp een volwaardig ontmoetingscentrum. “In het fusiejaar 1977 was er enkel het Seultje in Nieuwkerke. De overheid lanceerde toen het Jaar van het Dorp waarbij subsidies vrijkwamen. We tekenden in voor alle dorpen, al wisten we zeer goed dat niet alle dorpen dat jaar een oc zouden krijgen. Pas meer dan 15 jaar na de aanvraag konden we met het OC De Fontein in De Klijte het dossier van de dorpscentra afronden.” Naast de dorpscentra kwamen nog tal van andere realisaties zoals de dorpsonthaalpunten, de sporthal, de bibliotheek, de serviceflats en het nieuwe woonzorgcentrum, jeugdlokalen en voetbalaccommodatie, de dorpskernvernieuwingen van Loker, Westouter en Kemmel, de uitbreiding van waterleiding en nog aardgas en TV-kabel. Bernard speelde verder ook in op de toeristische troeven van de gemeente en startte een gemeentelijke toeristische dienst op. Een loods langsheen de Reningelststraat in Kemmel werd de uitvalsbasis. Plannen werden gemaakt om de site uit te werken tot een volwaardig bezoekerscentrum. De verkiezingsuitslag van 2012 dwarsboomde de plannen. Het bezoekerscentrum werd door de nieuwe beleidsploeg ingepland op en rond de kerksite in Kemmel. “Onze kostprijs was toen het struikelblok. Ik zit nog steeds met de vraag of de renovatie van de pastorie en de bouw van het daarbij aansluitende gebouw en de tentoonstellingsruimte in de kerk niet evenveel heeft gekost. Het is na al die jaren alvast nog steeds een geheim.” De verkiezingen van 2012 betekenden het einde van het tijdperk van CVP/CD&V in Heuvelland. “Dit hadden we niet zien aankomen. Maar er zijn nu éénmaal geen zekerheden in de politiek.”

Burgemeester Heens verwelkomd Ierse Presidente Mc Aleese,aanleiding was de opening van de tentoonstelling rond 90 jaar Mijnenslag. (foto EF) © Eric Flamand

Bekende personen

Door de jaren heen ontmoette Bernard heel wat persoonlijkheden, tot de koning van ons land toe. Op de viering van 175 jaar België waren alle burgemeesters uitgenodigd op het paleis in Laken. We werden er elk persoonlijk begroet door koning Albert. Ik gaf hem mee dat ik de enige burgemeester was die ook een land had, Heuvelland. Hij kon de opmerking best smaken en antwoordde gevat een soort concurrent dus. Door de historische betekenis van Heuvelland in de eerste wereldoorlog had Bernard ook heel wat contacten met Ierse en Britse hoogwaardigheidsbekleders. Met de viering van de 90ste verjaardag van de Mijnenslag was dat de Ierse presidente McAleese en bij een werkbezoek aan Ierland was er de ontmoeting met de Britse Queen. “Samen met burgemeester Sandy Evrard van Mesen was ik opgesteld in het stadspark van Dublin. Met overal scherpschutters in het rond konden we een korte babbel hebben met het staatshoofd.” Bernard was tenslotte ook vele jaren voorzitter van het Westhoekoverleg, het overlegplatform van de achttien steden en gemeenten van de Westhoek. “De maandelijks vergaderingen in het Esenkasteel blijven me bij. En het was vroeg, we planden de bijeenkomst steeds om 7.30 uur. Maar het samenzitten was niet politiek gekleurd. We ijverden allen samen voor aandacht voor ons platteland. En met het plattelandsfonds zijn we daar ook in geslaagd.” (MDN)