Bernard De Marez roept op tot meer tolerantie: “Geen gemene raad meer”

Tijdens de eerste gemeenteraadszitting van het nieuwe jaar pakte nieuwkomer binnen de raad, Bernard De Marez (Lijst van de Burgemeester), uit met een pakkende wake-up call.

“Ik ben in de verkiezingscampagne meegegaan als vertegenwoordiger van ’t Veld en met een groot Meulebeeks verenigingshart op de Lijst van de Burgemeester”, aldus Bernard De Marez. “Bij deze late start als gemeenteraadslid, in de tweede helft van de legislatuur, wilde ik toch iets kwijt over mijn waarnemingen van aan de zijlijn tijdens de eerste helft van de match (lees: de eerste drie bestuursjaren, red.). Ik voelde me aan de zijlijn niet slecht, want ik probeer steeds de zaken heel nuchter te beoordelen met aandacht voor eenieders opmerkingen. Een gemeenteraad is een adviserend orgaan waarbij we vertrouwen moeten hebben in de mandatarissen in plaats van wantrouwen. Bij de lijstvorming heb ik onze burgemeester vaak horen zeggen: ‘Ik wil me omringen met bekwame mensen met kennis van zaken, dynamisch en sociaal geëngageerd.’ De tijd is dus aangebroken om de voltallige groep te evalueren. Wat is onze bijdrage geweest tot het creëren van een beter, socialer, veiliger Meulebeke en hoe heeft de burger dit ervaren? Ik durf eerlijk zeggen dat er nog werk aan de winkel is om die samengebrachte kennis in een beter klimaat optimaal toe te passen.”

Klimaatverandering

“De eerste speelhelft zit er nu op. Er zijn al heel wat wissels doorgevoerd, maar dat betekent niet dat de wedstrijd zal verwateren. Laat ons hopen dat er tijdens deze tweede wedstrijdhelft die nog drie jaar duurt, kan gepraat en geluisterd worden, waarbij opmerkingen nog een kans krijgen. Laat ons weer een echte gemeenteraad beleven en geen gemene raad… Er mag geen tijd meer verloren gaan in meeslepende persoonlijke frustraties. Enige klimaatverandering binnen deze raad zou wel eens bepalend kunnen zijn voor de vorming van een volgende legislatuur. Ik ben ervan overtuigd dat een meer menselijke, tolerantere opstelling de klimaatverandering binnen onze gemeenteraad zeker ten goede komen en minder uitstoot zou geven, dit in eenieders belang.”

(LB)