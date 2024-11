Berkan Nalli (Open Zulte) is nieuw in de gemeenteraad van Zulte: “Ik wil vooral kleine ondernemers steunen”

Berkan Nalli (39) uit Zulte haalde op verkiezingsdag 580 voorkeursstemmen en is daarmee de populairste nieuwkomer in de gemeenteraad. Berkan werkt als zelfstandig loodgieter, is getrouwd en heeft twee kinderen, maar is in Zulte wellicht vooral bekend voor zijn hobby als dronefotograaf. Sinds begin dit jaar zetelt hij in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “Ik had gehoopt minstens dat te kunnen blijven doen maar iedereen zei dat ik zeker verkozen zou zijn”, zegt Berkan. “Zelf had ik mijn resultaat zo goed niet verwacht, ik ben heel blij met mijn stemmenaantal. In de gemeenteraad wil ik me vooral inzetten om kleine ondernemers te steunen en om ervoor te zorgen dat iedereen in Zulte betrokken wordt.”